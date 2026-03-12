Diez maneras de proteger tus datos en el iPhone

Estas 10 funciones ayudan a los usuarios a mantener el control de sus datos en sus dispositivos, ya sea navegando por la web, descargando apps o utilizando las últimas funciones de Apple Intelligence.

Navegar por internet de forma privada con Safari

La navegación privada añade aún más protección cuando los usuarios navegan en Safari. Cuando está activada, Safari no recuerda las páginas que se visitan, el historial de búsqueda, ni comparte la información con otros dispositivos Apple del usuario. Safari ayuda a impedir que los rastreadores puedan hacer seguimiento de un sitio web a otro y las ventanas de navegación privada se bloquean automáticamente cuando no se están utilizando, lo que significa que necesita el código de acceso o Face ID para acceder a ellas. Más información aquí.

Antirrastreo inteligente en Safari

Es posible que el usuario perciba que, después de buscar un producto en Internet, los anuncios de ese producto parecen seguirle a todas partes; esto ocurre porque terceros utilizan datos de seguimiento para monitorizar su actividad en distintos sitios web. La función de antirrastreo inteligente utiliza la inteligencia del dispositivo para bloquear el seguimiento entre sitios web y ocultar la dirección IP a los rastreadores, protegiendo la privacidad de forma predeterminada sin necesidad de cambiar la configuración.

Bloquear u ocultar una app

Con la posibilidad de bloquear u ocultar apps, los usuarios se aseguran de que nadie pueda ver contenido que no deseen al enseñar la pantalla o prestar su dispositivo a otra persona. Las apps bloqueadas se ocultan en una carpeta invisible a otros ojos que requieren autenticación mediante Face ID, Touch ID o el código de acceso. Más información aquí.

Ocultar mi correo electrónico

Disponible con una suscripción de iCloud+, esta prestación permite crear direcciones de email únicas y aleatorias para usarlas en apps, sitios web y otras situaciones donde conviene proteger la privacidad del email personal. Resulta especialmente útil al crear una cuenta nueva en una app, suscribirse a una newsletter, pagar con Apple Pay o enviar un email a un desconocido. Más información aquí.

Computación Privada en la Nube

Para las funciones de Apple Intelligence que se ejecutan en la nube, Apple ha creado la Computación Privada en la Nube, que lleva las protecciones de privacidad y seguridad del iPhone a la nube. Con la Computación Privada en la Nube, los datos no se almacenan ni son accesibles para Apple, y solo se utilizan para realizar las solicitudes del usuario. Más información aquí.

Fichas de privacidad

Antes de descargar una app desde el App Store, los usuarios pueden comprobar cómo el desarrollador utiliza sus datos y si estos se emplean para rastrearlos. Apple requiere que todas las apps, incluidas las desarrolladas por Apple, muestren un resumen claro y fácil de entender sobre el uso de los datos. En estas fichas se detalla si la app recopila información como la ubicación, los contactos o los datos de uso y con qué finalidad. Solo hay que desplazarse a la sección Privacidad de la app en la página de cualquier app del App Store para saber exactamente qué información recopila el desarrollador.

Contraseñas

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La app Contraseñas facilita el acceso a las contraseñas y llaves de acceso de tu cuenta, a las contraseñas de wifi y a los códigos de verificación, todo en un solo lugar. La app también avisa de las debilidades comunes de las contraseñas, como una contraseña que se pueda adivinar fácilmente, una que se haya usado varias veces para distintas cuentas o que ha aparecido en filtraciones de datos conocidas. Más información aquí.

Ubicación aproximada

Los controles de privacidad de los servicios de localización de Apple permiten a los usuarios elegir si las apps pueden ver su ubicación aproximada, limitando a un área aproximada de 25 kilómetros cuadrados, en lugar de su ubicación exacta. Esto permite a los usuarios buscar restaurantes cercanos o consultar el tiempo local sin proporcionar más datos de los necesarios.

Notificaciones de localización en segundo plano

Los usuarios recibirán notificaciones cuando una app use su ubicación en segundo plano para decidir si desean seguir permitiéndolo. Estas notificaciones incluyen un mapa con los lugares donde las apps han usado la ubicación en segundo plano.

Indicadores de grabación

Aparece un indicador de grabación cuando una app utiliza el micrófono o la cámara del iPhone. Se muestra un indicador de color naranja cuando una app está utilizando el micrófono del dispositivo y un indicador verde cuando se utiliza la cámara o la cámara y el micrófono del dispositivo, manteniendo informados a los usuarios acerca de las herramientas de grabación a las que accede una app. Más información aquí.