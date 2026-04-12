Revisión del Belkin Stage PowerGrip

La vista del Stage PowerGrip de Belkin es intrigante. A priori parece resolver varios de los “obligatorios” de los que disfrutamos haciendo fotos con el iPhone: mejor sujeción y ergonomía del iPhone, batería para perder el miedo a que el día se haga largo después de tantas fotos, vídeos y retoques, y la ventaja de que, a través de MagSafe, puedas quitarlo y ponerlo tantas veces como necesites.

Sin embargo, cuando lo conectas al iPhone de repente recuerdas por qué dejaste de llevar la cámara ademas del iPhone. Sus 350 gr de peso, añadidos al iPhone, en seguida se hacen notar en tu mano, por lo que, cuando no estás haciendo fotos se convierte en un accesorio que rápidamente quieres desconectar para guardarlo.

Sin embargo, si haces excursiones fotográficas, cubres eventos o tienes días de turismo intensivo, sin duda puede ser uno de los “gadgets” más útiles que puedas añadir a tu bolsa.

Principales funcionalidades

Batería externa de 9300 MHA: mantiene tu móvil siempre cargado. La batería externa incluida que te permite cargar tu iPhone hasta dos veces (velocidad de carga 7,5 W) dependiendo del modelo de iPhone.

Carga inalámbrica compatible con MagSafe: fija en un abrir y cerrar de ojos tu móvil en el módulo de carga magnético inalámbrico y disfruta de una carga segura, estable y rápida.

Carga 3 dispositivos simultáneamente: podrás cargar la vez un iPhone mediante el módulo de carga inalámbrica y otros dos dispositivos usando el puerto USB-C incorporado y el cable USB C retráctil (76 cm.).

Multifuncional y preparado para fijarse a trípode: puede utilizarse como soporte de fijación para el teléfono (vertical/horizontal). y se puede montar en un trípode con tornillo de un cuarto de pulgada (el habitual).

Aspecto visual

Belkin ha trabajado bien la metáfora del PowerGrip, haciendo que la suma al iPhone parezca que estás manejando una cámara DSLR, con los imanes formando un objetivo y la pantalla de carga de la batería ubicada donde estaría el visor.

La construcción es resistente y compacta y transmite una seguridad instantánea de que iPhone está bien fijado y no va a plantear problemas si tienes que moverte rápido o correr con el teléfono sujeto al visor.

El plástico tiene una textura rugosa que te permite olvidar que lo que sujetas no es un único dispositivo, sino la suma de un soporte más tu preciado iPhone, Y esa es una sensación muy satisfactoria, porque te permite centrarte en lo que está pasando en vez de estar comprobando una y otra vez que nada se ha movido o que estás en peligro de perder el iPhone.

Conexión con el iPhone

El emparejamiento Bluetooth es muy sencillo (necesario para que el disparador pueda transmitir al teléfono las acciones). Mantén presionado unos segundos hasta que aparezca en el menú Bluetooth del iPhone y pulsa enlazar.

Pros y contras

En los pros, ya hemos comentado, su extrema versatilidad. No sólo su función principal de mejorar el agarre a la hora de utilizar el iPhone para hacer fotos (todos hemos sufrido paradas de corazón al ver que se nos caía el teléfono de la mano) sino todas las añadidas: batería extra para seguir cargando el iPhone mientras seguimos haciendo fotos o vídeos, peana de iPhone, carga de tres dispositivos (perfecto para la mesilla de noche cargando el Watch y los AirPods), y la muestra del nivel de carga en dígitos en vez de las ambiguas y en muchas ocasiones impredecibles lucecitas de nivel.

Si escuchas nuestro podcast, ya me habrás oído quejarme de cómo los nuevos botones que Apple ha incorporado al iPhone interfieren con la rapidez con que puedo hacer fotos, ya que sin darme cuenta activo el botón de función, o el de cámara, y hasta que me doy cuenta… me desespera.

Stage PowerGrip tiene un único botón, ubicado donde estaría en una cámara tradicional y me permite retirar los dedos de esos inoportunos (cuando se trata de hacer fotos) botones en el chasis del iPhone.

En las contras, la consecuencia directa de todas esas funcionalidades, el peso y, tal vez, señalaría la extraña forma de desconectar la conexión bluetooth del Stage PowerGrip con el iPhone, que requiere apagar el Bluetooth del teléfono, o seguirá emparejado. Una función de apagado en el dispositivo de Belkin sería deseable para detener el consumo de batería cuando ya no se esté usando.

Precio y disponibilidad

Belkin Stage PowerGrip puedes encontrarlo en la mayoría de las tiendas online por un precio que ronda los 58€. Te dejo el enlace a Amazon (enlace de afiliado, si lo compras usándolo, tu no pagas más, y me haces rico con la comisión)

Compatibilidad con dispositivos

Compatibilidad universal con móviles o fundas que incorporen función de acoplamiento magnético o carga magnética inalámbrica.