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Claude se integra con Adobe, Blender, SketchUp y más

29 abril, 20261 Minutos de lectura

Anthropic ha actualizado Claude con nuevos conectores dirigidos a profesionales creativos, añadiendo integraciones para Ableton, Adobe, Affinity, Autodesk Fusion, Blender, Resolume Arena y Wire, SketchUp y Splice.

Los conectores son herramientas que Claude puede usar para acceder a otras plataformas y ayudar a completar tareas. Anthropic dice que Claude puede abrir nuevas formas para que los creativos trabajen y asuman proyectos a mayor escala.

  • Ableton – Permite a los usuarios hacer preguntas sobre la documentación oficial del producto para Live y Push.
  • Adobe – Hay más de 50 herramientas disponibles en las aplicaciones de Creative Cloud como Photoshop, Premiere y Express.
  • Affinity – El conector Affinity permite a los usuarios automatizar tareas de producción repetitivas y generar funciones personalizadas.
  • Autodesk Fusion – Los suscriptores de Fusion pueden crear y modificar modelos 3D a través de conversaciones con Claude.
  • Blender – El conector Blender añade una interfaz de lenguaje natural para la API de Python. Los usuarios pueden analizar y depurar escenas de Blender, crear scripts personalizados para aplicar cambios por lotes a los objetos y agregar nuevas herramientas a la interfaz de Blender. La documentación de Blender también está disponible.
  • Resolume Arena y Wire – Los artistas visuales pueden controlar Arena, Avenue y Wire en tiempo real con lenguaje natural.
  • SketchUp – Los usuarios pueden describir una idea a Claude como punto de partida para un modelo 3D y luego abrirla en SketchUp para una mayor revisión.
  • Splice – Los productores de música pueden buscar en el catálogo de muestras libres de derechos de autor de Splice.
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Alf

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