Claude se integra con Adobe, Blender, SketchUp y más

Anthropic ha actualizado Claude con nuevos conectores dirigidos a profesionales creativos, añadiendo integraciones para Ableton, Adobe, Affinity, Autodesk Fusion, Blender, Resolume Arena y Wire, SketchUp y Splice.

Los conectores son herramientas que Claude puede usar para acceder a otras plataformas y ayudar a completar tareas. Anthropic dice que Claude puede abrir nuevas formas para que los creativos trabajen y asuman proyectos a mayor escala.