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Apple anuncia suscripciones mensuales a la App Store con compromiso de 12 meses

28 abril, 20261 Minutos de lectura

Apple ha anunciado  el lanzamiento de una nueva opción de suscripción para los desarrolladores de App Store: suscripciones mensuales con un compromiso de 12 meses. La nueva opción permite a los desarrolladores ofrecer a los suscriptores precios con descuento normalmente asociados con una suscripción anual, pero que se paga mensualmente, para mantener los pagos más asequibles.

Esta nueva opción de pago permite ofrecer a los suscriptores opciones más asequibles. Las personas pueden cancelar su suscripción en cualquier momento, lo que evitará que la suscripción se renueve después de haber completado sus pagos acordados para cumplir con su compromiso.

Apple dice que la nueva función proporciona transparencia a los usuarios al permitirles ver fácilmente el número de pagos completados y restantes que han realizado en su compromiso anual. Apple también enviará correos electrónicos y notificaciones automáticas opcionales antes de las renovaciones.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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