Anuncios de Apple: App Store Japón

No, Apple no se ha olvidado de hacer grandes anuncios, de esos que te dejan embobado con la mente en blanca y que según acaban miras a ver si hay más, o le vuelves a dar al «play» para -ahora sí- recrearte y degustar cada detalle.

En este caso, la chispa de la originalidad y la brillantez creativa viene de Japón, para promocionar la App Store.

Uno pensaría que ha habido nuevos fichajes en el marketing de Apple, porque de repente se están tomando licencias con iconos e imágenes que normalmente se considerarían sagradas. Comenzó con el Lil’ Finder Guy en Instagram, y ahora es el turno de la App Store.

Como descubrió Creative Blog, Apple Japón ha lanzado una nueva campaña para promocionar aplicaciones creativas en la App Store. Hay 16 obras de arte, realizadas por 13 artistas, y compiladas en tres vídeos.

Creativos japoneses, incluidos Chika Umino, Chalkboy, Hikaru Ichijo, POOL y Haruko Hayakawa, produjeron los anuncios

Los comienzos y finales de cada vídeo son los mismos, mostrando a un usuario tocando la App Store para entrar en un mundo de animación.

Los tres vídeos también están configurados con la misma banda sonora, una pista llamada «Fashion» de la banda de K-Pop IVE.