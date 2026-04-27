La app Invitaciones de Apple para iPhone se actualiza: estas son las novedades

Invitaciones, la app de Apple que, a nuestro parecer, nadie utiliza, se ha vuelto a actualizar, como si fuera la gran esperanza del software de Apple. (Emoji de ojos en blanco)

Uno pensaría que no es muy difícil pensar de antemano qué necesita una app de este tipo, pero aparentemente, estaríamos equivocados, ya que esta pequeña app ha recibido más actualizaciones en el último año que prácticamente cualquier otro software de Apple (dejando aparte el SO).

Esta actualización v1.8.0 parece haberse centrado en ofrecer una experiencia más optimizada para la gestión y el intercambio de eventos.

En un alarde de profundización en el conocimiento de lo que puede ser necesario en una app para invitar a fiestas, los anfitriones ahora pueden editar manualmente la lista de invitados para actualizar las respuestas de los invitados y ajustar el número de invitados adicionales. (Wow)

Dentro de Mensajes, una nueva aplicación Invitaciones de iMessage permite a los usuarios compartir rápidamente una invitación existente sin tener que salir de la conversación. (wow, wow)

En otro lugar, el panel se ha ampliado con una vista de Todos los Eventos, que muestra tanto los futuros como los pasados en una interfaz unificada. También se han mejorado las opciones para compartir para los anfitriones, que ahora pueden generar y descargar una imagen de su tarjeta de invitación.(wow, wow, wow)

Además, la integración de la música se ha mejorado a través de la función Lista de reproducción compartida de Apple Music, que ahora proporciona sugerencias de listas de reproducción personalizadas basadas en los hábitos de escucha. (wow, wow, wow, wow)

Finalmente, los anfitriones ahora pueden especificar una zona horaria para su evento, y la actualización también contiene correcciones de errores y mejoras de rendimiento. (wow, wow, wow, wow y re-wow).

Seguro que ahora ya vas a usar la app Invitaciones, ¿no? :-/