Qué es Go Dark en el lenguaje de Apple

Apple es muy cuidadosa con todo lo que tiene que ver con el relato y la imagen, por lo que no es de extrañar que ante situaciones anómalas tenga nombres en código que describen estrategias completas desarrolladas a lo largo del tiempo.

Qué significa “Go Dark” en una Apple Store

“Go Dark” es el término interno con el que Apple describe que una tienda va a ser renovada. Esto significa que: apaga o atenúa drásticamente la iluminación interior, especialmente escaparates y zonas visibles desde el exterior reduce la actividad pública (no hay atención al cliente ni experiencia de venta) y pasa a un modo interno de uso exclusivo para empleados.

La tienda de Apple de Paseo de Gracia (Barcelona) pasa a Go Dark

Apple ha anunciado que la tienda de Passeig de Gràcia pasa a Go Dark durante 14 semanas, a partir del 15 de febrero para poder efectuar obras de reforma. Esto implica que las personas trabajadoras de la tienda de Passeig de Gràcia tienen que cambiar de centro de trabajo, ya sea transferidos a La Maquinista (la otra tienda Apple en Barcelona) u otras opciones que Apple ofrecerá.

En este caso, como es una renovación de la tienda, pasadas esas 14 semanas los empleados [que sigan en Apple] recuperarán su puesto y la tienda volverá a operar con normalidad.