Logitech atribuye a un «error inexcusable» que su certificado digital caducara

Los usuarios de Logitech en macOS descubrieron que sus personalizaciones de ratón no funcionaban después de que la compañía dejara que un certificado de seguridad expirara, bloqueando las aplicaciones de configuración Logi Options+ y G HUB.

Los dispositivos Logitech, como los ratones de la serie MX Master y los teclados MX Keys dejaron de funcionar correctamente como resultado del descuido, con usuarios que no podían acceder a su configuración de desplazamiento personalizada, asignaciones de botones y gestos. No pasó mucho tiempo antes de que el subreddit de Logitech se inundara de informes frustrados cuando la gente descubrió que sus periféricos habían vuelto, repentinamente, a la configuración predeterminada de fábrica.

El certificado de identificación de desarrollador es la firma digital que macOS utiliza para verificar el software legítimo. El certificado que Logitech permitió que caducara se estaba utilizando para asegurar las comunicaciones entre procesos, lo que resultó en que el software no pudiera iniciarse con éxito.

Desde entonces, Logitech ha lanzado un parche para macOS 26 Tahoe, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma y macOS 13 Ventura que resuelve el problema. Sin embargo, los usuarios deben descargarlo e instalarlo ellos mismos, ya que el vencimiento del certificado también impide que los actualizadores integrados de las aplicaciones funcionen. Desde la página de soporte de Logitech reconocen el problema:

El problema fue causado por un certificado caducado requerido para que las aplicaciones se ejecuten. Debido a que el certificado también afectó al actualizador en la aplicación, tendrás que descargar e instalar manualmente la versión actualizada de la aplicación. Por favor, no desinstales la aplicación.

Las versiones más antiguas de macOS tendrán una solución «en un momento posterior», añade la página de soporte. En una nota positiva, parece que la configuración del usuario sobrevivió al error, con Logitech prometiendo que los perfiles y las personalizaciones permanecen intactos después de que se complete el parcheo manual.