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Tenzing, película de Apple TV, pasará primero por los cines

30 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple dará a su próximo drama del Everest «Tenzing» su primer estreno en cines del año antes de llevar la película a Apple TV, continuando su estrategia de estrenar películas de prestigio seleccionadas en la gran pantalla.

«Tenzing» se estrena en cines seleccionados el 9 de octubre antes de debutar en Apple TV el 16 de octubre. Apple anunció las fechas de lanzamiento junto con los primeros detalles de la película, el elenco y el equipo creativo.

Genden Phuntsok interpreta a Tenzing Norgay, mientras que Tom Hiddleston interpreta al escalador neozelandés Edmund Hillary. Basada en hechos reales, la película cuenta la historia de la primera ascensión exitosa del monte Everest a través de la perspectiva de Norgay.

La historia sigue el ascenso de Norgay de escalador del Himalaya poco conocido a una de las figuras más reconocidas en la historia del montañismo. También explora el aliento que recibió de su esposa, Dawa, y la asociación que ayudó a Norgay y Hillary a llegar a la cima.

Willem Dafoe y Caitriona Balfe también protagonizan la película, mientras que Jennifer Peedom dirige una historia que desarrolló con el escritor y productor Luke Davies. Liz Watts y Emile Sherman produjeron la película.

Por qué Apple estrena «Tenzing» en cines

Apple cada vez da más importancia a los estrenos en cine de películas seleccionadas, antes de llevarlas a Apple TV, en particular proyectos que piensen que pueden optar a premios. Un pase en cines limitado puede crear conciencia, generar reseñas y permitir que una película opte a los principales premios antes de que comience a transmitirse.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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