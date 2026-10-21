Perplexity Computer se ejecuta localmente en Mac

Perplexity está actualizando Perplexity Computer para que se ejecute completamente localmente en Mac. La versión local se ejecuta en Qwen 3.6 o PPLX Pro (una versión post-entrenada de Qwen) en la aplicación Perplexity para Mac en Macs de silicio de Apple compatibles.



Perplexity destaca las nuevas máquinas Mac mini y dice que se recomiendan 36 GB de memoria o más para ejecutar localmente. Con la configuración local, el modelo de IA, la planificación de tareas, el razonamiento y el procesamiento de archivos se manejan en el dispositivo. El código y la ejecución de herramientas se ejecutan en entornos sandbox aislados.

El ordenador puede usar aplicaciones nativas en el Mac y completar tareas sin enviar datos personales a la nube. Perplexity dice que puede funcionar en aplicaciones como Notas, Mensajes, Mail, Keynote y Numbers.

Perplexity también ofrece Computación Híbrida, que combina modelos de frontera que se ejecutan en la nube con modelos locales para procesar la información de forma privada. Es una alternativa para los usuarios que quieren un procesamiento local pero no tienen un Mac lo suficientemente potente. Hybrid Compute funciona en Macs con tan solo 24 GB de memoria,

Local Computer para Mac ya está disponible para los suscriptores de Perplexity Pro, Max y Enterprise. Los usuarios pueden descargar Perplexity para Mac y luego elegir la opción completamente local para usarla.