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OpenClaw publica una app nativa para iOS

30 junio, 20261 Minutos de lectura

El popular agente de IA de código abierto OpenClaw se está expandiendo al iPhoneiPad con una nueva aplicación nativa de iOS. OpenClaw para iOS se puede utilizar junto con una puerta de enlace existente como un nodo seguro para chat, aprobaciones de voz, uso compartido y automatización con dispositivos.

OpenClaw es un agente de IA autohospedado que se ejecuta en un Mac o PC. Los usuarios pueden conectar una clave API de Claude, OpenAI, Gemini u otros servicios de IA, vinculando el modelo al contenido en la máquina de puerta de enlace. OpenClaw permite a un modelo de IA acceder a aplicaciones de mensajería, archivos, navegadores web y más, para que pueda completar tareas.

Para hacer uso de la nueva aplicación iOS, necesitarás una puerta de enlace que se ejecute en una máquina local. La descripción de la App Store dice que la aplicación iOS se puede usar de varias maneras.

  • Empareja con tu OpenClaw Gateway privado por código QR o código de configuración
  • Chatea con tu asistente desde el iPhone
  • Usa el modo de conversación en tiempo real y en segundo plano
  • Revisar las aprobaciones de acción de Gateway desde tu iPhone
  • Comparte texto, enlaces y medios directamente desde iOS en OpenClaw
  • Habilite las capacidades del dispositivo, como la cámara, la pantalla, la ubicación, las fotos, los contactos, el calendario y los recordatorios cuando elija
  • Reciba actualizaciones de pulsaciones y estado de nodos para flujos de trabajo conectados

OpenClaw es una herramienta útil, pero tiene riesgos. Es susceptible a la inyección rápida y requiere amplios permisos del sistema en dispositivos de puerta de enlace.

La aplicación se puede descargar de la App Store de forma gratuita.

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Alf

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