El tráfico «sin IA» de DuckDuckGo se triplica por el rechazo de los usuarios a la IA de Google

El motor de búsqueda centrado en la privacidad DuckDuckGo ha visto un aumento en la demanda de su opción de búsqueda «Sin IA» a raíz de los anuncios de I/O de Google el 19 de mayo. Google estrenó un nuevo cuadro de búsqueda «inteligente» reinventado con IA. Cuenta con sugerencias de IA como una actualización a autocompletar, soporte para preguntas de seguimiento, inteligencia personal ampliada para conectar Gmail y Google Photos, y agentes de búsqueda.

DuckDuckGo le dijo a MacRumors que las visitas a su página de búsqueda Sin IA se triplicaron después del anuncio de Google. El tráfico alcanzó la marca 3x el 28 de mayo, y ha seguido subiendo. Las visitas han promediado alrededor del 84 por ciento por encima de la línea de base constantemente desde el 19 de mayo.

DuckDuckGo está adoptando la demanda de opciones de búsqueda sin IA, y está promocionando nuevas extensiones disponibles para Chrome y Firefox que establecen la búsqueda Sin IA como predeterminado.

Ninguna búsqueda de IA no tiene respuestas asistidas por IA, ni interfaz de chat y muestra menos imágenes de IA. DuckDuckGo se puede configurar como el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos Apple, pero no la página específica Sin IA. DuckDuckGo tiene sus propias herramientas de IA, pero están desactivadas para las personas que optan por la experiencia Sin IA.

Como usar DuckDuckGo en el Mac

Ve a Safari > Ajustes y en Búsqueda, selecciona el buscador Duck Duck Go. A partir de ese momento, las búsquedas se realizarán en ese buscador.

Como usar DuckDuckGo en el iPhone/iPad

Abre Ajustes > Apps > Safari > Búsqueda. Una vez ahí podrás cambiar el motor de búsqueda por el que desees.