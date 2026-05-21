Apple destaca las estadísticas clave de seguridad de 2025 en su App Store

Apple ha compartido estadísticas que presentan la App Store como un lugar seguro y confiable tanto para los clientes como para los desarrolladores, a pesar de que la realidad es que las aplicaciones fraudulentas o engañosas siguen sorteando los procesos de revisión de Apple.



En 2025, Apple dijo que su equipo de revisión de aplicaciones evaluó más de 9,1 millones de envíos de la App Store, con una mezcla de revisión humana e IA. La compañía rechazó más de dos millones de estas presentaciones, incluyendo más de 1,2 millones de nuevas aplicaciones y casi 800.000 actualizaciones de aplicaciones pendientes, por no cumplir con las Directrices de Revisión de la App Store.

A medida que los malos continúan evolucionando sus métodos, Apple promete seguir mejorando continuamente sus defensas multicapa, aprovechando una combinación de revisión humana y aprendizaje automático avanzado en un intento de detectar y prevenir actividades maliciosas.

«Al utilizar la IA para identificar rápidamente patrones maliciosos complejos, analizar la similitud de la aplicación y marcar cambios potencialmente problemáticos en las actualizaciones de aplicaciones, los sistemas de Apple ayudan a los revisores humanos a centrar su experiencia donde más importa», dijo Apple. «Esto no solo mejora la experiencia del cliente al garantizar un escaparate de alta calidad y curado, sino que también ayuda a los desarrolladores legítimos a ofrecer sus aplicaciones y actualizaciones a los usuarios más rápido»

Apple agregó que canceló 193.000 cuentas de desarrolladores por cuestiones de fraude y evitó más de 2.200 millones de dólares en transacciones potencialmente fraudulentas en 2025.

En 2025, Apple procesó más de 1.300 millones de reseñas y calificaciones de la App Store. Usando una mezcla de revisión humana e IA, la compañía dijo que identificó y bloqueó que casi 195 millones de reseñas y calificaciones fraudulentas para que no aparecieran.

«Los equipos de Confianza y Seguridad de Apple integran la IA a lo largo de todo el proceso de moderación para detectar spam, contenido ofensivo y reseñas no auténticas a escala», explicó la compañía. «Además, los paneles impulsados por IA y las herramientas de análisis rápido de datos aceleran el descubrimiento de nuevos vectores de fraude, lo que permite a los equipos de Apple reaccionar rápidamente a la actividad engañosa y proteger la integridad de la plataforma».

El comunicado de Apple contiene muchas más estadísticas que destacan los esfuerzos de la compañía para garantizar que la App Store sea segura, aunque siga sin ser perfecta.