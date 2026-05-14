Qué pasa si el Mac considera que ChatGPT es malware

No, no es un chiste ni estamos intentando dar nuestra opinión. En determinadas circunstancias el Mac puede considerar que CharGPT es malware y lo traslada a la papelera.

Según lo informado por usuarios de todo el mundo en redes sociales, Xprotect (una característica silenciosa de la que a lo mejor no has oído hablar, pero que Apple incluyó en 2022 para protegerse del malware) ha concluido que la aplicación ChatGPT contiene malware. Por lo tanto, toda la aplicación es sospechosa, y consecuentemente, macOS la mueve a la Papelera y no te permitirá abrirla.

No hay nada malo con ChatGPT y no instala malware en los Macs. Para seguir usándolo, la forma más sencilla es reinstalar ChatGPT directamente desde el desarrollador.