Apple demandada por eliminar la app Rave de la App Store

Rave, un servicio multiplataforma que permite a los usuarios ver películas y programas de televisión juntos, ha presentado una serie de demandas antimonopolio contra Apple después de que Apple eliminara la aplicación Rave de la App Store en agosto de 2025.

Según Rave, Apple alegó «acusaciones no especificadas de fraude y preocupaciones vagas sobre la moderación de contenido» al retirar la aplicación. Rave alega que Apple apuntó al servicio porque Rave competía con SharePlay, y Apple quería reservarse el mercado de la visualización conjunta en teléfonos inteligentes. Rave afirma que Apple también etiquetó falsamente la aplicación Rave Mac como malware, impidiendo que los usuarios de Mac la instalaran.

La discusión en Reddit sugiere que Rave tenía salas de chat públicas no moderadas, pornografía, problemas con estafas y material CSAM. La aplicación Rave también fue etiquetada como malware por Kaspersky, BitDefender, Windows y Google, lo que sugiere que Apple puede haber tenido razones más importantes para eliminar la app protegiendo a los usuarios de la aplicación, más allá de limitar la competencia. Apple aún no ha comentado sobre la demanda o la eliminación de la aplicación.