Apple anuncia el calendario de la WWDC 2026 y envía las invitaciones

Apple ha publicado el calendario para su Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2026, que comienza el 8 de junio y termina el 12 de junio (disponible en la app Apple Developer, descargable desde la App Store.
Apple también ha enviado las invitaciones a los medios de comunicación que han sido invitados a asistir a una presentación en Apple Park.Tanto las invitaciones como el horario confirman que el discurso de apertura comenzará a la hora estándar, a las 10:00 a.m. Hora del Pacífico o 19:00 p. m. en España.
Apple dice que el evento de apertura estará disponible para transmitir en Apple.com, la aplicación Apple TV y el canal de YouTube de Apple.
Apple también planea organizar el Estado de la Unión de Plataformas para desarrolladores a la 1:00 p.m. Hora del Pacífico (22.00 h en España), y las sesiones de vídeo y las guías comenzarán a salir después del evento principal. Los laboratorios grupales y las sesiones de preguntas y respuestas serán organizadas por ingenieros y diseñadores de Apple durante toda la semana, proporcionando más información sobre el nuevo software que llegará en la WWDC 2026.
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