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Nota de prensa

PhotoMarks 4.1: Modo oscuro, mejoras en WebP y nuevas opciones de exportación

28 abril, 20261 Minutos de lectura
PhotoMarks 4.1: Modo Oscuro, Mejoras en WEBP

PhotoMarks, la herramienta creada para añadir marcas de agua a fotos, ha llegado a la versión 4.1. La nueva versión está disponible con nuevas funciones diseñadas para mejorar tanto la experiencia de uso como la compatibilidad con formatos de imagen modernos.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de un nuevo modo oscuro, que también puede ajustarse automáticamente según las preferencias del sistema operativo. Además, la aplicación presenta nuevos iconos minimalistas en la barra de herramientas para ofrecer una interfaz más moderna y limpia.

En cuanto a los formatos de imagen, ahora WEBP permite crear imágenes sin pérdida de calidad y archivos multi-página. Los formatos HEIF y AVIF también incorporan la opción de exportación sin pérdida. Otra mejora es la posibilidad de elegir la extensión de archivo para cada formato, como por ejemplo JPG o JPEG. La actualización también añade la opción de conservar el formato original de la imagen al subir archivos mediante SFTP/FTP y corrige un problema relacionado con códigos de activación incorrectos.

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