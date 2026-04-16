Adobe refuerza su liderazgo en vídeo con IA en Firefly, una nueva experiencia de color en Premiere Pro y el lanzamiento de Frame.io Drive (NAB 2026)

Adobe ha anunciado una nueva oleada de innovaciones en vídeo en Firefly, Premiere Pro y Frame.io. Entre ellas se encuentran:

La implementación de Color Mode en Premiere Pro , la primera experiencia de este tipo pensada desde cero específicamente para editores.

, la primera experiencia de este tipo pensada desde cero específicamente para editores. Nuevas capacidades en el editor de vídeo de Firefly, junto con la incorporación de los modelos de vídeo Kling 3.0 y Kling 3.0 Omni en Adobe Firefly.

junto con la incorporación de los El debut de Frame.io Drive , una nueva aplicación de escritorio que permite trabajar con proyectos de Frame.io como si estuvieran almacenados localmente.

, una nueva aplicación de escritorio que permite trabajar con proyectos de Frame.io como si estuvieran almacenados localmente. En After Effects 26.2, lanzamos el nuevo Mate de objeto con tecnología de IA, con una rotoscopia y un enmascarado más rápidos.

Firefly Video Editor: Genera, edita y da vida a tus proyectos, todo en un solo lugar

Firefly Video Editor es el editor basado en navegador donde tus creaciones de Firefly se convierten en historias acabadas. Combina clips generados, música y tu propio metraje en una línea de tiempo ligera y multipista, edita por líneas de tiempo o por texto, y exporta en el formato que tu historia necesite. Hemos seguido mejorando la experiencia gracias a vuestro feedback y, a partir de hoy, tanto si generas contenido directamente en Firefly Video Editor como si subes tu propio metraje, estrenamos nuevas capacidades que hacen que sea más fácil que nunca conseguir resultados con calidad de estudio.

Las mejoras de audio ya están disponibles directamente en el editor de vídeo de Firefly . Incluyen Mejorar la voz , la galardonada función que limpia automáticamente los diálogos, muy popular entre los creadores que utilizan Premiere y Podcast. Con las innovaciones de audio de Firefly, puedes gestionar el ruido y la reverberación y equilibrar los niveles entre voz, música y ambiente para crear una mezcla clara y natural. Tanto si estás limpiando un vídeo de una persona hablando en una habitación ruidosa, como si eliminas música de fondo de un clip para redes sociales o pules un vlog grabado al aire libre, el audio mejorado te ofrece un control preciso sobre el sonido, todo en solo unos clics.

. Incluyen , la galardonada función que limpia automáticamente los diálogos, muy popular entre los creadores que utilizan Premiere y Podcast. Con las innovaciones de audio de Firefly, puedes gestionar el ruido y la reverberación y equilibrar los niveles entre voz, música y ambiente para crear una mezcla clara y natural. Tanto si estás limpiando un vídeo de una persona hablando en una habitación ruidosa, como si eliminas música de fondo de un clip para redes sociales o pules un vlog grabado al aire libre, el audio mejorado te ofrece un control preciso sobre el sonido, todo en solo unos clics. Adobe Stock ya está integrado directamente en el editor de vídeo de Firefly. Accede a más de 800 millones de recursos con licencia, incluidos vídeo, imágenes, audio y efectos de sonido, sin salir de tu flujo de trabajo. Genera contenido nuevo, sube el tuyo propio y utiliza el de Stock, todo en un mismo lugar.

Kling 3.0 y Kling 3.0 Omni ya están en Firefly

Kling 3.0 es un potente modelo de vídeo de IA para todo tipo de usos que se centra en la creación inteligente de storyboards y la sincronización audiovisual. Es ideal para una producción de vídeo rápida y de alta calidad. Kling 3.0 Omni es la versión más avanzada, diseñada para ofrecer control profesional y consistencia, con personajes de vídeo, mayor coherencia y la capacidad de especificar la duración, el ángulo y el movimiento de cámara de cada toma. Estos modelos se suman a los más de 30 modelos líderes del sector que ya están disponibles en Firefly, entre los que se incluyen Nano Banana 2, Veo 3.1 y Runway Gen-4.5, ofreciendo a los creadores más opciones que nunca a la hora de generar vídeo, todo en un solo lugar.

Descubre aquí todas las novedades de Firefly.

Color Mode: una experiencia de etalonaje sin precedentes diseñada desde cero para editores

Color Mode en Premiere (beta), una experiencia de etalonaje pionera y creada específicamente para la forma en que los editores realmente piensan y trabajan. Por primera vez, las herramientas de color profesionales se adaptan a ti y hacen que el etalonaje se sienta como una extensión natural e intuitiva de la propia edición.

Crea y perfecciona mates más rápido que nunca en After Effects

After Effects, nuestro software líder del sector para motion graphics, hace que la rotoscopia y el enmascarado sean mucho más rápidos con el nuevo Mate de objeto con tecnología de IA. Crea mates precisos de sujetos en movimiento con solo pasar el cursor y hacer clic, perfecciónalos con la Herramienta Selección rápida en apenas unas pinceladas y utiliza la Herramienta Perfeccionar borde para perfeccionar incluso las zonas más difíciles, como el cabello y los detalles finos. Más información sobre After Effects 26.2 aquí.