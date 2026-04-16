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Nota de prensa

Adobe presenta Firefly AI Assistant 

16 abril, 20261 Minutos de lectura

Adobe ha presentado el asistente de IA Firefly, que permitirá a los creadores dirigir los resultados con sus propias palabras, mientras el asistente coordina y ejecuta flujos de trabajo de varios pasos a través de las aplicaciones de Adobe Creative Cloud y los modelos de IA generativa, todo ello dentro de una única interfaz conversacional. Además de importantes innovaciones de IA en Adobe Firefly.

  • El asistente, que estará disponible en Adobe Firefly, introduce una forma fundamentalmente nueva de crear: describe el resultado que quieres y el asistente coordina los pasos entre bastidores utilizando las herramientas profesionales de Adobe en Photoshop, Premiere, Firefly, Lightroom, Express y más.
  • El enfoque de Adobe hacia la creatividad agéntica mantiene el control en manos de los creadores: ellos aportan la visión, el criterio y la dirección creativa, mientras el asistente se encarga de la coordinación y la ejecución.
  • Adobe también está trabajando para extender esta nueva forma de crear más allá de sus propias aplicaciones a modelos de IA líderes de terceros, incluido Claude.
  • Adobe ha presentado nuevas capacidades de edición de vídeo e imagen en Firefly, entre ellas audio con calidad de estudio, controles avanzados de color e integración con Adobe Stock, ya disponibles en el Editor de vídeo de Firefly, así como herramientas de edición precisa de imágenes como Precision Flow y AI Markup. Kling 3.0 y Kling 3.0 Omni también se incorporan a la creciente oferta de más de 30 modelos de IA creativa líderes del sector disponibles en Firefly.
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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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