Adobe presenta Firefly AI Assistant 

Adobe ha presentado el asistente de IA Firefly, que permitirá a los creadores dirigir los resultados con sus propias palabras, mientras el asistente coordina y ejecuta flujos de trabajo de varios pasos a través de las aplicaciones de Adobe Creative Cloud y los modelos de IA generativa, todo ello dentro de una única interfaz conversacional. Además de importantes innovaciones de IA en Adobe Firefly.
- El asistente, que estará disponible en Adobe Firefly, introduce una forma fundamentalmente nueva de crear: describe el resultado que quieres y el asistente coordina los pasos entre bastidores utilizando las herramientas profesionales de Adobe en Photoshop, Premiere, Firefly, Lightroom, Express y más.
- El enfoque de Adobe hacia la creatividad agéntica mantiene el control en manos de los creadores: ellos aportan la visión, el criterio y la dirección creativa, mientras el asistente se encarga de la coordinación y la ejecución.
- Adobe también está trabajando para extender esta nueva forma de crear más allá de sus propias aplicaciones a modelos de IA líderes de terceros, incluido Claude.
- Adobe ha presentado nuevas capacidades de edición de vídeo e imagen en Firefly, entre ellas audio con calidad de estudio, controles avanzados de color e integración con Adobe Stock, ya disponibles en el Editor de vídeo de Firefly, así como herramientas de edición precisa de imágenes como Precision Flow y AI Markup. Kling 3.0 y Kling 3.0 Omni también se incorporan a la creciente oferta de más de 30 modelos de IA creativa líderes del sector disponibles en Firefly.
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