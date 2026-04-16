iOS lidera el crecimiento y el remarketing se dispara

AppsFlyer, la plataforma de referencia de Modern Marketing Cloud, lanza su nuevo informe “El estado del marketing mobile-first en España: Edición 2026”, su primer estudio basado íntegramente en el mercado español, que analiza cómo las marcas están adaptando sus estrategias de marketing mobile-first en uno de los entornos digitales más competitivos de Europa.

Entre algunas de las conclusiones clave se encuentra:

El informe revela un cambio estructural en el ecosistema móvil: iOS crece un 35% en instalaciones, frente a una caída del 15% en Android.

El remarketing se consolida como palanca clave de crecimiento , especialmente en iOS con un aumento del 281%, impulsado por estrategias centradas en el ciclo de vida y el valor del usuario

, especialmente en iOS con un aumento del 281%, impulsado por estrategias centradas en el ciclo de vida y el valor del usuario En eCommerce, el gasto en remarketing creció un 40% interanual, en línea con el calendario comercial y los picos de campañas y rebajas

La fragmentación de canales y la baja atención por los usuarios obliga a una medición unificada y centrada en privacidad. Menos del 12% hace clic en anuncios mensualmente.

Puedes encontrar el informe completo aquí,