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Nota de prensa

iOS lidera el crecimiento y el remarketing se dispara

16 abril, 20261 Minutos de lectura

AppsFlyer, la plataforma de referencia de Modern Marketing Cloud, lanza su nuevo informe “El estado del marketing mobile-first en España: Edición 2026”, su primer estudio basado íntegramente en el mercado español, que analiza cómo las marcas están adaptando sus estrategias de marketing mobile-first en uno de los entornos digitales más competitivos de Europa.

Entre algunas de las conclusiones clave se encuentra:

  • El informe revela un cambio estructural en el ecosistema móvil: iOS crece un 35% en instalaciones, frente a una caída del 15% en Android.
  • El remarketing se consolida como palanca clave de crecimiento, especialmente en iOS con un aumento del 281%, impulsado por estrategias centradas en el ciclo de vida y el valor del usuario
  • En eCommerce, el gasto en remarketing creció un 40% interanual, en línea con el calendario comercial y los picos de campañas y rebajas
  • La fragmentación de canales y la baja atención por los usuarios obliga a una medición unificada y centrada en privacidad. Menos del 12% hace clic en anuncios mensualmente.

Puedes encontrar el informe completo aquí

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Alf

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