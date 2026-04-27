Ejectify 2 ya está disponible

27 abril, 20261 Minutos de lectura

Ejectify es una utilidad para macOS que desmonta automáticamente los volúmenes cuando el Mac entra en reposo y los vuelve a montar al activarse. Esto evita los conocidos avisos de “Disco expulsado incorrectamente” y, en algunos casos, incluso puede ayudar a evitar la corrupción de datos.

Nos dice el desarrollador que lo que empezó como una solución a un problema personal se ha convertido en una app utilizada por decenas de miles de personas.

Las principales mejoras de Ejectify 2 son:

  • Montaje y desmontaje más fiables mediante un asistente opcional con privilegios de administrador
  • La posibilidad de desmontar volúmenes seleccionados mediante un atajo de teclado global
  • Compatibilidad con más tipos de volúmenes
  • Localización ampliada con más de 30 idiomas

Como introducción, Ejectify está disponible ahora mismo por 4,99 € en lugar de 6,99 €. Para obtener este precio reducido, vuestros lectores pueden usar el código EJECTIFY2 (válido hasta finales de abril). El código fuente también está en GitHub, así que la app también se puede compilar y modificar gratis.

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

