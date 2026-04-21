Tim Cook será Presidente ejecutivo, John Ternus será CEO de Apple

Apple ha anunciado que Tim Cook se convertirá en presidente ejecutivo de la junta directiva de Apple y John Ternus, vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware, se convertirá en el próximo director ejecutivo de Apple (CEO) a partir del 1 de septiembre de 2026. La transición, que fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva, sigue un proceso de planificación de la sucesión a largo plazo.

Cook continuará en su papel como CEO durante el verano mientras trabaja en estrecha colaboración con Ternus en una transición sin problemas. Como presidente ejecutivo, Cook ayudará con ciertos aspectos de la empresa, incluida la participación con los responsables políticos de todo el mundo.

«Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber confiado para dirigir una empresa tan extraordinaria. Amo a Apple con todo mi ser, y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y profundamente cariñosas que han sido inquebrantables en su dedicación a enriquecer la vida de nuestros clientes y crear los mejores productos y servicios del mundo», dijo Cook. «John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad y honor. Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años ya son demasiado numerosas para contarlas, y sin duda es la persona adecuada para llevar a Apple hacia el futuro. No podría estar más seguro de sus habilidades y su carácter, y espero trabajar estrechamente con él en esta transición y en mi nuevo papel como presidente ejecutivo».

«Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión de Apple», dijo Ternus. «Hayendo pasado casi toda mi carrera en Apple, he tenido la suerte de haber trabajado con Steve Jobs y de haber tenido a Tim Cook como mi mentor. Ha sido un privilegio ayudar a dar forma a los productos y experiencias que han cambiado tanto la forma en que interactuamos con el mundo y entre nosotros. Estoy lleno de optimismo sobre lo que podemos lograr en los próximos años, y estoy muy feliz de saber que las personas más talentosas del mundo están aquí en Apple, decididas a ser parte de algo más grande que cualquiera de nosotros. Me siento honrado de entrar en este papel, y prometo liderar con los valores y la visión que han llegado a definir este lugar especial durante medio siglo».

Arthur Levinson, que ha sido presidente no ejecutivo de Apple durante los últimos 15 años, se convertirá en su principal director independiente el 1 de septiembre de 2026. Ternus se unirá a la junta directiva, también a partir del 1 de septiembre de 2026.

“El liderazgo excepcional y sin precedentes de Tim ha transformado a Apple en la mejor empresa del mundo. Ha introducido productos y servicios innovadores una y otra vez, y su integridad y valores se infunden en todo lo que hace Apple», dijo Levinson. «En nombre de toda la junta directiva, estamos increíblemente agradecidos por sus innumerables contribuciones a Apple y al mundo, y estamos encantados de que ahora sea presidente ejecutivo. Creemos que John es el mejor líder posible para suceder a Tim y, a medida que se convierte en CEO, sabemos que su amor por Apple, su liderazgo, su profundo conocimiento técnico y su enfoque implacable en la creación de grandes productos ayudarán a llevar a Apple a un futuro extraordinario».

«Quiero agradecer a Art por el increíble trabajo que ha hecho al dirigir la junta directiva durante los últimos 15 años», dijo Cook. «Siempre he encontrado que su consejo es invaluable y aprecio su consideración y su dedicación inquebrantable a la empresa. Estoy agradecido de que sirva como nuestro director independiente principal, y espero trabajar con él en mi nuevo rol».

Tim Cook se unió a Apple en 1998. Se convirtió en CEO en 2011 y ha supervisado la introducción de numerosos productos y servicios, incluidas nuevas categorías como Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro, y servicios que van desde iCloud y Apple Pay hasta Apple TV y Apple Music. También fue fundamental en la expansión de las líneas de productos existentes. Bajo el liderazgo de Cook, Apple ha crecido de una capitalización de mercado de aproximadamente 350 mil millones de dólares a 4 billones de dólares, lo que representa un aumento de más del 1.000 %, y los ingresos anuales casi se han cuadruplicado, de 108 mil millones de dólares en el año fiscal 2011 a más de 416 mil millones de dólares en el año fiscal 2025. La empresa ha ampliado sustancialmente su huella global, particularmente en los mercados emergentes; ahora se encuentra en más de 200 países y territorios. Apple opera más de 500 tiendas minoristas y ha más del doble del número de países en los que sus clientes pueden visitar un Apple Store. Durante su mandato, Apple ha crecido en más de 100.000 miembros del equipo y ha aumentado su base instalada activa a más de 2.500 millones de dispositivos.

Apple Services ha sido un área de enfoque importante de Cook’s, y durante su mandato la categoría ha crecido hasta convertirse en un negocio de más de 100 mil millones de dólares, el equivalente a una empresa de Fortune 40. Cook también fue fundamental en la creación de la categoría de wearables en Apple, que ahora incluye el reloj y los auriculares más populares del mundo, y que ha servido de base para el notable impacto de Apple en la salud y la seguridad de sus usuarios. Bajo el liderazgo de Cook, Apple también hizo la transición al silicio diseñado por Apple, lo que permitió a la compañía poseer más de su tecnología principal y ofrecer ganancias líderes en la industria en eficiencia y rendimiento de energía que benefician directamente a los usuarios en todos sus productos.

Cook ha hecho que los valores fundamentales de Apple sean aún más centrales para la toma de decisiones y el desarrollo de productos de la empresa. Bajo su liderazgo, la compañía redujo su huella de carbono en más de un 60 por ciento por debajo de los niveles de 2015 durante un período en el que los ingresos casi se duplicaron. Cook, que durante mucho tiempo ha abogado por la privacidad como un derecho humano fundamental, ha hecho que la privacidad y la seguridad sean imperativas en Apple, estableciendo un estándar para la protección del usuario que continúa diferenciando a la empresa del resto de la industria tecnológica. También ha impulsado la innovación continua en el espacio de accesibilidad, creyendo que los productos Apple deberían estar hechos para todos. Y ha hecho central para su liderazgo la noción de que Apple debería ser un lugar donde todos puedan sentir que pertenecen y donde todos sean tratados con dignidad y respeto.

Ternus se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y se convirtió en vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013. Se unió al equipo ejecutivo en 2021 como vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware. A lo largo de su mandato en Apple, Ternus ha supervisado el trabajo de ingeniería de hardware en una variedad de productos innovadores en todas las categorías. Fue fundamental en la introducción de múltiples líneas de productos nuevos, incluidos iPad y AirPods, así como muchas generaciones de productos en iPhone, Mac y Apple Watch.

El trabajo de Ternus en Mac ha ayudado a que la categoría se vuelva más poderosa y popular a nivel mundial que en cualquier otro momento en sus 40 años de historia. Eso incluye la reciente introducción del MacBook Neo, un portátil completamente nuevo que hace que la experiencia Mac sea aún más accesible para más personas en todo el mundo. El otoño pasado, los esfuerzos de su equipo estuvieron en plena exhibición con la introducción de una línea de iPhone redefinida, incluidos el increíblemente potente iPhone 17 Pro y Pro Max, el iPhone Air radicalmente delgado y duradero, y el iPhone 17, que ha sido una actualización increíble para los usuarios. Bajo su liderazgo, su equipo también impulsó avances en los AirPods para convertirlos en los mejores auriculares intrauditivos del mundo, con cancelación activa de ruido sin precedentes, así como la capacidad de convertirse en un sistema de salud auditiva todo en uno que puede servir como audífonos de venta libre.

Ternus lideró gran parte del enfoque de la compañía en áreas como la fiabilidad y la durabilidad, introduciendo nuevas técnicas que han hecho que los productos de Apple sean notablemente resistentes. También ha impulsado gran parte de la innovación de Apple en materiales y diseño de hardware que han reducido la huella de carbono de sus productos, incluida la creación de un nuevo compuesto de aluminio reciclado que se ha introducido en múltiples líneas de productos, el uso de titanio impreso en 3D en el Apple Watch Ultra 3 e innovaciones en la capacidad de reparación que han aumentado la vida útil de varios productos de Apple.

Antes de Apple, Ternus trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems. Tiene una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Pensilvania.Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las relativas a los planes de sucesión ejecutiva de Apple. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden diferir materialmente de cualquier resultado futuro expresado o implícito en las declaraciones prospectivas. Se incluye más información sobre los riesgos potenciales y otros factores que podrían afectar a la empresa en las presentaciones de Apple ante la SEC, incluidas las secciones «Factores de riesgo» y «Discusión y análisis de la administración de la condición financiera y los resultados de las operaciones» de los informes periódicos presentados más recientemente por Apple en el Formulario 10-K y el Formulario 10-Q y las presentaciones posteriores. Apple no asume la obligación de actualizar ninguna declaración o información prospectiva, que solo habla a partir de la fecha en que se hacen.

Acerca de Apple Apple revolucionó la tecnología personal con la introducción del Macintosh en 1984. Hoy en día, Apple lidera el mundo en innovación con iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch y Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple (iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS) proporcionan experiencias perfectas en todos los dispositivos Apple y empoderan a las personas con servicios innovadores como App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV+. Los más de 150.000 empleados de Apple se dedican a fabricar los mejores productos del mundo y a dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos.