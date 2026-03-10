Qué viene en Apple TV: Margo tiene problemas de dinero

Apple TV ha revelado el tráiler de «Margo tiene problemas de dinero», un drama familiar audaz, conmovedor y cómico que sigue a la ex- estudiante universitaria y aspirante a escritora, Margo (Fanning), hija de una ex camarera de Hooters (Pfeiffer) y ex luchador profesional (Offerman), que se ve obligada a salir adelante con un nuevo bebé, una pila creciente de facturas y una cantidad cada vez menor de formas de pagarlos.
La serie Apple Original de ocho episodios se estrenará a nivel mundial el miércoles 15 de abril de 2026 con tres episodios, seguidos de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 20 de mayo de 2026.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.