Qué viene en Apple TV: Margo tiene problemas de dinero

Apple TV ha revelado el tráiler de «Margo tiene problemas de dinero», un drama familiar audaz, conmovedor y cómico que sigue a la ex- estudiante universitaria y aspirante a escritora, Margo (Fanning), hija de una ex camarera de Hooters (Pfeiffer) y ex luchador profesional (Offerman), que se ve obligada a salir adelante con un nuevo bebé, una pila creciente de facturas y una cantidad cada vez menor de formas de pagarlos.

La serie Apple Original de ocho episodios se estrenará a nivel mundial el miércoles 15 de abril de 2026 con tres episodios, seguidos de nuevos episodios todos los miércoles hasta el 20 de mayo de 2026.