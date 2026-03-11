Simulador de vuelo ‘X-Plane 12’ para aprovechar Nvidia CloudXR 6 en visionOS 26.4

Una de las principales quejas en torno a Apple Vision Pro es su falta de ecosistema de aplicaciones o una biblioteca de juegos de realidad virtual. Esto último podría abordarse gracias a visionOS 26.4, y los desarrolladores ya están tomando nota.

Una publicación en el blog de X-Plane comparte que X-Plane 12 se lanzará en Apple Vision Pro «más adelante esta primavera». Parece insinuar que se lanzará junto con el lanzamiento de visionOS 26.4, que incluye soporte para la Nvidia CloudXR 6.0 necesaria.

Al igual que con Nvidia GeForce Now, CloudXR utiliza el acceso remoto de PC para transmitir juegos a sus auriculares espaciales. visionOS 26.4 es oficialmente compatible con CloudXR 6.0.

Los simuladores como X-Plane podrían ser una buena opción para la tecnología. Foveated Streaming podría permitir que el Apple Vision Pro M5 represente la cabina e interprete las interacciones del usuario en vivo a través de RealityKit.



La publicación del blog dice que los desarrolladores han aprovechado tanto el ARKit como la transmisión foveated. Están usando ARKit para rastrear las posiciones de la cabina para ayudar a crear un entorno de realidad mixta que funcione con periféricos físicos.



X-Plane 12 se distribuirá como una aplicación en la App Store. Una vez instalado, se iniciará y jugará el juego a través de Nvidia CloudXR. Para ejecutar la aplicación complementaria de Apple Vision Pro, ya necesitarás una copia de X-Plane 12 para Mac o Windows, que cuesta 59,99 $.