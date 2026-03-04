Apple anuncia el MacBook Neo

Apple ha presentado hoy el MacBook Neo, un nuevo portátil con toda la magia del Mac a un precio revolucionario que lo hace aún más accesible para millones de personas de todo el mundo.

El MacBook Neo luce el elegante diseño que caracteriza a Apple, con una resistente carcasa de aluminio en cuatro fantásticos acabados: rosa nube, índigo, plata y un nuevo color cítrico. Su brillante pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con mil millones de colores muestra sitios web, fotos, vídeos y apps en alta resolución. Gracias al chip A18 Pro, el MacBook Neo vuela con las tareas del día a día, como navegar por internet, ver contenidos, editar fotos, explorar proyectos creativos y utilizar funcionalidades de IA en las apps.

De hecho, es hasta un 50 % más rápido en tareas cotidianas, como la navegación por internet,1 y hasta 3 veces más veloz en procesos de IA en el dispositivo, como la aplicación de efectos avanzados a fotos,2que el PC con el último procesador Intel Core Ultra 5 más vendido.

Como tiene hasta 16 horas de autonomía, el MacBook Neo aguanta todo el día con una sola carga.3 La cámara FaceTime HD a 1080p y los dos micrófonos aportan una imagen y un sonido excelentes durante las videollamadas, y los dos altavoces laterales con audio espacial producen un sonido nítido y envolvente. El MacBook Neo también viene con el emblemático Magic Keyboard de Apple para escribir con comodidad y precisión, así como un trackpad Multi-Touch de gran tamaño que permite utilizar gestos intuitivos y disfrutar de un control tan fluido como preciso. macOS Tahoe completa la experiencia del MacBook Neo con potentes apps integradas como Mensajes, Pages, Calendario y Safari, integración total con el iPhone, Apple Intelligence y compatibilidad con un gran número de apps de terceros.

El MacBook Neo, disponible desde solo 699 € o 599 € para el sector educativo, es el portátil más asequible jamás creado por Apple y ofrece una relación calidad-precio sin precedentes. El MacBook Neo se puede reservar a partir de hoy y estará disponible a partir del miércoles, 11 de marzo.

Elegante y resistente diseño de aluminio

El MacBook Neo luce un impresionante diseño de aluminio que está hecho para durar. Con sus suaves esquinas redondeadas, el MacBook Neo es elegante, robusto y cómodo de sujetar. Y como solo pesa 1,23 kg, se puede llevar fácilmente en el bolso o la mochila.

Para dar un toque de personalidad y estilo a las tareas del día a día, el MacBook Neo viene en cuatro fantásticos colores: rosa nube, índigo, plata y cítrico. Estos colores recubren el Magic Keyboard en tonalidades más claras y están presentes en los nuevos fondos de pantalla. El resultado es una estética uniforme que hace del MacBook Neo el Mac más colorido hasta la fecha.

Espectacular pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas

Gracias a la impresionante pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con una resolución de 2.408 por 1.506 píxeles, 500 nits de brillo y mil millones de colores, el texto es pura nitidez y las imágenes se muestran con unos colores vibrantes. Esta pantalla tiene más brillo y resolución que las de la mayoría de los portátiles PC en su mismo rango de precios, por lo que juega en otra liga. Y la película antirreflectante permite ver la pantalla con total comodidad en distintas condiciones de luz, así que los usuarios pueden disfrutar de una película, editar fotos o hacer videollamadas en cualquier parte.

Gran rendimiento con el chip de Apple

En el corazón del MacBook Neo está el A18 Pro, un chip ideal para las tareas que los usuarios hacen todos los días, como navegar por internet, crear documentos, ver contenido en streaming, editar fotos y aprovechar la IA. Los usuarios pueden utilizar varias de sus apps favoritas a la vez, entre ellas Mensajes, WhatsApp, Canva, Excel y Safari. El MacBook Neo con el A18 Pro es hasta un 50 % más rápido en tareas cotidianas que el portátil PC con el último procesador Intel Core Ultra 5 más vendido.1

Y también puede con otras actividades más exigentes: es hasta 3 veces más veloz en procesos de IA en el dispositivo2 y hasta 2 veces más veloz en tareas como la edición de fotos.4

La GPU de 5 núcleos integrada da vida a los gráficos al echar partidas a juegos cargados de acción o trabajar en proyectos creativos. Además, el Neural Engine de 16 núcleos agiliza las prestaciones de Apple Intelligence en el dispositivo y permite servirse de la IA para resumir notas en Bear o utilizar la herramienta Limpiar en la app Fotos, todo con la seguridad y privacidad de los datos del usuario garantizada. Además, el MacBook Neo no tiene ventilador, por lo que su funcionamiento es totalmente silencioso.

Autonomía para el día entero

Gracias a la extraordinaria eficiencia del chip de Apple, el MacBook Neo ofrece hasta 16 horas de autonomía con una sola carga.3 Esto lo convierte en el compañero perfecto para trabajar y entretenerse en cualquier parte, desde un aula hasta una cafetería.

Magic Keyboard y nuevo trackpad Multi-Touch

El MacBook Neo incorpora el Magic Keyboard de Apple que tanto gusta a los usuarios para escribir con comodidad y precisión, así como un trackpad Multi-Touch de gran tamaño que permite tocar cualquier lugar de su superficie para hacer clic, deslizar, pellizcar o desplazarse por una página. El modelo de MacBook Neo con Touch ID lo pone fácil para autenticarse de una manera rápida y segura, además de autorizar pagos sin complicaciones con Apple Pay.

Cámara a 1080p, dos altavoces y dos micrófonos

La cámara FaceTime HD a 1080p con procesamiento de imagen optimizado del MacBook Neo hace que las videollamadas se vean con todo lujo de detalles. Los dos micrófonos con tecnología beamforming direccional reducen el ruido de fondo y aíslan la voz del usuario para que se le oiga alto y claro durante las videoconferencias. Y los dos altavoces laterales compatibles con el audio espacial y Dolby Atmos producen un sonido envolvente al ver una película, escuchar música o utilizar apps como GarageBand.

Conectividad esencial

El MacBook Neo viene con dos puertos USB-C para conectar accesorios o un monitor externo.5 Ambos puertos se pueden usar para cargar el dispositivo. El MacBook Neo también incluye una toma para auriculares con cable. Las tecnologías Wi-Fi 6E y Bluetooth 6 proporcionan una conexión inalámbrica ultraveloz, así como fiabilidad al enlazar periféricos y accesorios.

Máxima productividad con macOS

macOS es el potente e intuitivo sistema operativo de Apple para el Mac.6 Con sus increíbles prestaciones y apps integradas como Safari, Fotos, Mensajes y FaceTime, los usuarios pueden ponerse en marcha nada más estrenar sus dispositivos. Las prestaciones de Apple Intelligence, como Herramientas de Escritura y Traducción en Tiempo Real, están integradas en todo el sistema de macOS para llevar más allá la experiencia de los usuarios y poner más inteligencia al servicio de las apps que utilizan a diario.7 También viene de serie con mecanismos de privacidad y seguridad avanzados, como el cifrado líder del sector, una fuerte protección frente a los virus y actualizaciones de seguridad gratuitas que se instalan automáticamente.

Integración total con el iPhone

Los usuarios del iPhone pueden aprovechar las prestaciones de Continuidad integradas en macOS para pasar del iPhone al Mac como si nada. Pueden empezar una tarea en el MacBook Neo y retomarla en el iPhone con Handoff o copiar algo en un dispositivo y pegarlo en el otro con Portapapeles Universal. Y los recién llegados al Mac pueden usar el iPhone para transferir ajustes, archivos, fotos, contraseñas y mucho más de una manera cómoda y segura.

Diseñado pensando en el medio ambiente

El MacBook Neo se ha diseñado desde cero para ser el MacBook con menor huella de carbono, lo que contribuye a la meta hacia la neutralidad en carbono que Apple se ha propuesto para todas sus operaciones de cara a 2030. Contiene un 60 % de materiales reciclados, más que ningún otro producto Apple,8 incluyendo un 90 % de aluminio reciclado en total y cobalto 100 % reciclado en la batería. La carcasa se fabrica mediante un proceso de modelado eficiente que emplea un 50 % menos de aluminio respecto a los métodos de mecanizado convencionales. El 45 % de la electricidad empleada en el proceso de producción del MacBook Neo en toda la cadena de suministro es de origen renovable, como la energía solar y eólica, y el dispositivo cumple los estrictos estándares de Apple de eficiencia energética y uso seguro de productos químicos. Además, el embalaje está hecho de papel compuesto por un 100 % de fibra y se puede reciclar fácilmente.9

Precios y disponibilidad

Los clientes pueden reservar el nuevo MacBook Neo a partir de hoy en apple.com/es/store y la app Apple Store en 30 países y regiones, entre ellos España. Los clientes empezarán a recibirlo y estará disponible en las tiendas Apple Store y Distribuidores Autorizados Apple a partir del miércoles, 11 de marzo.

El MacBook Neo está disponible desde 699 € y 599 € con los descuentos para educación en cuatro colores: rosa nube, índigo, plata y cítrico. Más información sobre las especificaciones técnicas, las opciones de configuración a medida y los accesorios disponibles en apple.com/es/mac.

y con los descuentos para educación en cuatro colores: rosa nube, índigo, plata y cítrico. Más información sobre las especificaciones técnicas, las opciones de configuración a medida y los accesorios disponibles en apple.com/es/mac. Con Apple Trade In, los clientes pueden entregar su ordenador actual a cambio de un descuento para comprar un Mac nuevo. Los clientes pueden consultar en apple.com/shop/es/trade-in el valor de su dispositivo actual.

AppleCare ofrece a los usuarios de productos Apple unos servicios de asistencia y reparaciones excepcionales, además de opciones flexibles. Los clientes pueden contratar AppleCare+ para sus nuevos equipos Mac y, en Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos con un solo plan. Ambos planes incluyen cobertura para daños accidentales, como caídas y derrames, y también protección frente a robo y pérdida para algunos productos, servicio de sustitución de la batería y asistencia ininterrumpida por parte de los expertos de Apple. Más información en apple.com/es/applecare.

Todos los clientes que compren directamente en Apple tienen acceso a la Configuración Personalizada. En estas sesiones online guiadas, el equipo de Especialistas ayuda a los clientes con la configuración o el uso de las prestaciones para que puedan aprovechar al máximo sus nuevos dispositivos. También pueden apuntarse a una sesión de Today at Apple en su tienda Apple Store más cercana.