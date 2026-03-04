Antes de comprar uno de los nuevos monitores de Apple, lee esto

Advertencia número uno: Ni el Studio Display actualizado ni el nuevo Studio Display XDR son compatibles con Intel Macs. Necesitarás uno de estos Mac para usar uno de los monitores externos:
- MacBook Pro de 16 pulgadas (2021 y posteriores)
- MacBook Pro de 14 pulgadas (2021 y posteriores)
- MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020 y posteriores)
- MacBook Air de 15 pulgadas (2023 y posteriores)
- MacBook Air de 13 pulgadas (M1, 2020 y posteriores)
- Mac Studio (2022 y posteriores)
- Mac mini (2020 y posteriores)
- Mac Pro (2023 y posteriores)
- iMac de 24 pulgadas (2021 y posteriores)
Advertencia número dos: El nuevo Studio Display XDR cuenta con una pantalla mini-LED con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, pero necesitarás un Mac más nuevo para obtener soporte para el 120 Hz completo. Estos incluyen:
- M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra
- M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra
- M4 Pro, M4 Max
- M5, M5 Pro, M5 Max
Si cumples esas dos condiciones, ya puedes dirigirte a la tienda de Apple y sacar la tarjeta…
