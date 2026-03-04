Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
Mac

Antes de comprar uno de los nuevos monitores de Apple, lee esto

4 marzo, 20261 Minutos de lectura

Advertencia número uno: Ni el Studio Display actualizado ni el nuevo Studio Display XDR son compatibles con Intel Macs. Necesitarás uno de estos Mac para usar uno de los monitores externos:

  • MacBook Pro de 16 pulgadas (2021 y posteriores)
  • MacBook Pro de 14 pulgadas (2021 y posteriores)
  • MacBook Pro de 13 pulgadas (M1, 2020 y posteriores)
  • MacBook Air de 15 pulgadas (2023 y posteriores)
  • MacBook Air de 13 pulgadas (M1, 2020 y posteriores)
  • Mac Studio (2022 y posteriores)
  • Mac mini (2020 y posteriores)
  • Mac Pro (2023 y posteriores)
  • iMac de 24 pulgadas (2021 y posteriores)

Advertencia número dos: El nuevo Studio Display XDR cuenta con una pantalla mini-LED con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, pero necesitarás un Mac más nuevo para obtener soporte para el 120 Hz completo. Estos incluyen:

  • M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra
  • M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra
  • M4 Pro, M4 Max
  • M5, M5 Pro, M5 Max

Si cumples esas dos condiciones, ya puedes dirigirte a la tienda de Apple y sacar la tarjeta…

Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

