Siri AI de Apple no es «Google Gemini marca Apple»

El nuevo Siri IA de Apple funciona con los modelos basados en Gemini de Google bajo el capó, pero no es una simple configuración de «Siri llama a Géminis». Es una integración profunda y personalizada diseñada para mantener intactos los estándares de privacidad de Apple.

Arquitectura central

• Fundación: Apple utiliza Gemini de Google (una familia de modelos grande y capaz, que incluye versiones personalizadas en la escala de más de 1 billón de parámetros) como base para los modelos Apple Foundation de próxima generación.

• Procesamiento híbrido: En el dispositivo: las versiones más pequeñas y destiladas de los modelos se ejecutan localmente en su iPhone, iPad o Mac para tareas simples/rápidas (aprovechando el Neural Engine).

• Private Cloud Compute (PCC): razonamiento más complejo, tareas de varios pasos, comprensión del contexto o consultas pesadas enrutan a los servidores seguros en la nube de Apple.

Apple ajusta y adapta los modelos basados en Gemini para su ecosistema. Siri conserva la marca, la voz y la profunda integración de Apple con las aplicaciones y servicios de iOS/macOS; no es lo mismo que «usar Gemini».

Cómo funciona una solicitud típica

Dices «Oye Siri» o escribes en la nueva aplicación dedicada a la aplicación/interfaz de chat de Siri. Apple Intelligence en el dispositivo primero maneja lo que puede (la privacidad primero, ningún dato sale del dispositivo). Para necesidades avanzadas (conversación natural, contexto entre aplicaciones, acciones de varios pasos, análisis de imágenes, etc.), la solicitud se enruta de forma segura a Private Cloud Compute de Apple. Los modelos impulsados por Gemini lo procesan allí. Los resultados regresan al dispositivo. Siri los presenta en su estilo familiar (pero ahora mucho más inteligente).

Salvaguardas clave de privacidad:

• Datos y consultas se quedan dentro de la infraestructura de Apple.

• Nada se almacena a largo plazo, nada se utiliza para la publicidad de Google y nada alimenta las bases de datos de Google.

• Private Cloud Compute está diseñado con controles estrictos (por ejemplo, sin acceso humano, eliminación automática, privacidad verificable por terceros).

Este es un acuerdo de varios años, ~$1 mil millones/año en el que Google proporciona los modelos y la tecnología en la nube, pero Apple controla la experiencia del usuario.

Siri puede recurrir a otros modelos (como la opción ChatGPT existente), y los informes sugieren soporte futuro para elegir Claude, Gemini, etc., directamente.

El resultado es un Siri mucho más conversacional, consciente del contexto y capaz que finalmente compite con los asistentes de IA modernos mientras permanece profundamente vinculado al ecosistema de Apple.

En esencia, Siri AI funciona con los modelos Gemini de Google, pero Apple ha diseñado todo el sistema para mantener su enfoque intransigente para la privacidad del usuario y el control del ecosistema.

Aspectos destacados arquitectónicos clave:

Desmontaje de datos en la capa de computación en la nube privada (PCC)

Cuando una solicitud requiere capacidades avanzadas de Gemini, primero pasa por la infraestructura de Private Cloud Compute de Apple. Aquí, los sistemas de Apple limpian automáticamente toda la información de identificación personal (PII) y los datos vinculados a la cuenta antes de que la consulta llegue al modelo Gemini. Como resultado, Google nunca recibe ni ve nada de tu identidad personal, ID de Apple, historial de ubicaciones u otra información confidencial. Este paso de «limpieza de datos» es una salvaguardia crítica de la privacidad que permite a Apple aprovechar el rendimiento de la IA sin comprometer la confianza que los usuarios depositan en la empresa.

Inteligencia híbrida en el dispositivo + nube privada

Las tareas simples y las respuestas rápidas continúan ejecutándose completamente en el dispositivo utilizando modelos destilados y optimizados por Apple en el Neural Engine de Apple. Razonamiento más complejo, tareas de varios pasos, comprensión contextual profunda y ricas interacciones enrutan de forma segura a Private Cloud Compute. Incluso en la nube, los datos procesados permanecen dentro del entorno controlado de Apple y no se almacenan ni se utilizan para la capacitación.

Apple enfatizó que los usuarios experimentarán un Siri dramáticamente más conversacional, proactivo y capaz de comprender profundamente el contexto de todas las aplicaciones, mientras que la compañía mantiene el control total sobre la experiencia del usuario, la marca y las protecciones de privacidad.

Siri AI comenzará a implementarse a finales de este año en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 (Golden Gate) como asistente inteligente opcional, con características adicionales que llegan con el tiempo a medida que los modelos continúan mejorando.

En resumen, este es exactamente el tipo de ingeniería reflexiva y que prioriza la privacidad que siempre esperamos de Apple. Al usar Gemini como una base mientras cumple la extracción estricta de datos en la capa PCC y mantiene toda la experiencia de cara al usuario bajo el techo de Apple, la compañía ha encontrado una manera pragmática de saltar años de estancamiento de la IA sin renunciar a sus principios.

Proximamente publicaremos un episodio de podcast junto a Julio César Fernández (Apple Coding Academy) explicando en detalle todo esto.