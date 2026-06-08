Apple muestra un avance de nuevas prestaciones de protección para menores

Apple ha mostrado hoy un avance de una nueva gama de prestaciones potentes, intuitivas y fáciles de usar diseñadas para que los padres puedan gestionar con mayor facilidad el contenido que pueden ver sus hijos, con quién pueden comunicarse y cuándo tienen acceso a las apps. Con las actualizaciones de software de este otoño, los padres podrán acceder a nuevas prestaciones de protección para menores, como una experiencia de configuración más sencilla con un conjunto de apps esenciales recomendadas, Ask to Browse, Time Allowances y un nuevo diseño de Tiempo de Uso. Estas actualizaciones refuerzan los controles parentales de Apple, ya líderes en la industria, y reafirman su compromiso de crear una plataforma segura y fiable para los niños.

«En Apple, nuestra misión siempre ha sido crear tecnologías que empoderan a las personas y enriquecen sus vidas, al tiempo que las ayudan a mantenerse seguras», ha dicho la Dra. Sumbul Desai, vicepresidenta de Salud y Fitness de Apple. «Nuestro enfoque para ayudar a las familias a crear experiencias digitales más seguras se basa en la convicción de que cada niño es único. Por eso creamos herramientas sencillas, intuitivas y basadas en recomendaciones de expertos para que los padres adapten la experiencia digital de sus hijos. Hoy presentamos importantes novedades para ayudar a las familias a establecer medidas con criterio y adecuadas para cada edad y a desarrollar hábitos digitales saludables».

Primeros pasos con una cuenta infantil

El primer paso y más importante que pueden dar los padres para crear experiencias adecuadas para la edad de sus hijos es configurar una cuenta infantil. Esta configuración activa mecanismos de protección en todo el sistema adaptados a la edad del menor, como limitar el acceso a webs para adultos, permitir solo contenido multimedia adecuado para su edad y establecer restricciones por edad en el App Store. Los padres reciben indicaciones para crear una cuenta infantil al configurar un nuevo dispositivo para su hijo. Las cuentas infantiles son obligatorias para menores de 13 años1 y están disponibles hasta los 18 años.

Qué contenido pueden ver los menores

Una vez creada la cuenta infantil, los padres pueden ayudar a sus hijos a empezar de forma adecuada eligiendo exactamente a qué apps pueden acceder en su dispositivo, con la opción de empezar con algunas apps esenciales, una selección concreta o solo las que consideren apropiadas para sus hijos. Con el paso del tiempo, pueden ir añadiendo apps gradualmente, manteniendo el control en todo momento.

Los padres ya podían controlar fácilmente el acceso a otras apps gracias a Solicitar la compra, que les permite requerir que sus hijos soliciten su aprobación antes de descargar una app del App Store, ya sea gratuita o de pago, o de realizar una compra dentro de la app. Y con la nueva prestación Ask to Browse, los padres también pueden requerir que sus hijos pidan permiso para acceder a una nueva web en Safari. Esta prestación funciona a la perfección en el iPhone, el iPad y el Mac.

Con quién pueden comunicarse los menores

Desde el primer momento, los padres pueden gestionar con quién pueden comunicarse sus hijos a través de Mensajes, FaceTime y la app Teléfono. Cuando los hijos quieran comunicarse con nuevas personas, los padres pueden solicitar que pidan permiso antes de entrar en contacto.

Seguridad en las Comunicaciones, que ya difumina desnudos cuando los detecta en Mensajes y en las llamadas de FaceTime y está activada de forma predeterminada para los usuarios menores de 18 años, ahora también intervendrá para bloquear el contenido sangriento o violento que detecte en imágenes o vídeos compartidos.

Cuándo pueden acceder los menores a las apps

Time Allowances ofrece a los padres formas más flexibles de gestionar el tiempo que sus hijos pasan en apps de distintas categorías, como entretenimiento, juegos o redes sociales. A la hora de establecer los límites de tiempo, los padres reciben orientación adaptada a la edad del niño y basada en investigaciones de expertos, lo que funciona como un buen punto de partida para que los padres puedan modificar fácilmente estos ajustes según lo que consideren mejor para su hijo.

Los padres pueden establecer horarios diarios para gestionar a qué apps tienen acceso sus hijos en diferentes momentos del día y a lo largo de la semana. Esto ayuda a los padres a garantizar que sus hijos puedan mantenerse concentrados cuando importa, como durante el horario escolar.

Cómo pueden los padres guiar a sus hijos en su experiencia digital

Tiempo de Uso se ha rediseñado y ofrece a los padres una vista rápida del uso promedio del dispositivo de sus hijos y las apps que más utilizan. Los padres pueden ajustar fácilmente el acceso de sus hijos a las apps y a internet en el momento con un solo toque. Por ejemplo, para respetar los momentos importantes en familia, los padres pueden limitar rápidamente el acceso durante las comidas, las actividades al aire libre y otras situaciones que merecen atención plena. Y si sus hijos necesitan un poco más de tiempo para terminar algo en una app, también pueden ampliar fácilmente el acceso.

Apoyo a las familias con asesoramiento y recursos especializados

Durante años, Apple ha incorporado en sus productos y servicios las recomendaciones de los principales estudios clínicos y de desarrollo infantil, así como de expertos en seguridad en internet, y sigue contribuyendo al avance de las investigaciones sobre el bienestar digital de los menores. Este año, Apple está trabajando con la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) para adaptar su Family Media Plan en una guía que los padres puedan consultar cuando usen productos Apple. Apple también sigue colaborando con investigadores para comprender el impacto de la tecnología en el bienestar de los niños, y se compromete a impulsar la investigación científica en este ámbito.

Una web específica para los padres

Para ayudar a los padres a mantenerse informados y aprender más, Apple ha lanzado una web específica que incluye las últimas herramientas, recursos útiles y proporciona respuestas a las preguntas más frecuentes; por ejemplo, cómo empezar a usar un dispositivo.

Los padres también pueden obtener más información en internet sobre herramientas fiables ya disponibles para ayudarles a proteger a sus hijos:

Las notificaciones de códigos de Tiempo de Uso avisan a los padres cuando se introduce el código de Tiempo de Uso en el dispositivo de su hijo.

avisan a los padres cuando se introduce el código de Tiempo de Uso en el dispositivo de su hijo. Las herramientas de denuncia , disponibles en algunos países y regiones, permiten informar de contenido dañino directamente a Apple y se ampliarán globalmente.

, disponibles en algunos países y regiones, permiten informar de contenido dañino directamente a Apple y se ampliarán globalmente. Apple Watch para tus Peques ofrece las prestaciones de conectividad, fitness, salud y seguridad del Apple Watch a los más pequeños, aunque no tengan un iPhone, para una mayor tranquilidad de los padres e independencia de los menores. Apple Watch para tus Peques permite a los padres contactar con sus hijos y conocer su ubicación a través de Buscar, mientras que los niños también pueden estar en contacto con familiares y amigos mediante llamadas telefónicas y mensajes, motivarse para alcanzar sus objetivos de Actividad personalizados, expresarse a través de Memoji y disfrutar de prestaciones que les dan más independencia, como Mapas, Apple Music y Apple Cash. El modo Clase ayuda a los niños a mantener la concentración bloqueando notificaciones y desactivando apps.

Apoyo a los desarrolladores para crear apps adaptadas a cada edad

Si bien los potentes controles de Apple ayudan a los padres a gestionar a qué apps pueden acceder sus hijos y cuándo, los desarrolladores también tienen un papel importante a la hora de garantizar que los menores tengan experiencias adecuadas en sus apps en función de su edad.

Para ayudar a los desarrolladores en sus comienzos, Apple ofrece un conjunto de herramientas que pueden contribuir a proteger a los menores frente al contenido inadecuado, como violencia o desnudos, y facilitar que los padres puedan aprobar cualquier nuevo contacto en las apps a través de SensitiveContentAnalysis y PermissionKit, respectivamente. Los desarrolladores también pueden integrar la API Declared Age Range, que les permite solicitar el rango de edad de un menor y adaptar la experiencia en sus apps en consecuencia. Esto se hace de forma confidencial y sin compartir la fecha de nacimiento del menor.

Disponibilidad

Las nuevas prestaciones estarán disponibles después de instalar la actualización de Tiempo de Uso en iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27. Las prestaciones están sujetas a cambios. Más información sobre la disponibilidad en apple.com.Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.