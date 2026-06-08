Ganadores del Apple Design Award 2026 de la App Store

Apple ha anunciado los ganadores de sus Apple Design Awards anuales. Los Apple Design Awards reconocen las aplicaciones y los juegos por su innovación, ingenio y logros técnicos. Siempre se entregan antes de la WWDC26
Apple eligió una aplicación y un juego para cada una de las seis categorías de premios.
- Diversión y entretenimiento – Grug (App) y Is This Seat Taken? (Game)
- Innovación – NBA: Live Games and Scores (App) y Blue Prince (Game)
- Interacción – Moonlitt: Moon Phase Tracker (App) y Sago Mini Jinja’s Garden (Game)
- Inclusividad – Guitar Wiz (App) y Pine Hearts (Game)
- Impacto social – Primary: News in Depth (App) y Consume Me (Game)
- Visuales y Gráficos – Tide Guide: Charts and Tables (App) y Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (Game)
En la págin web de Apple se pueden encontrar más detalles sobre las aplicaciones y juegos ganadores y los desarrolladores que están detrás de ellos. Apple también tiene una selección de aplicaciones y juegos que fueron seleccionados como finalistas antes de que se eligiera a los ganadores.
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