Ganadores del Apple Design Award 2026 de la App Store

Apple ha anunciado los ganadores de sus Apple Design Awards anuales. Los Apple Design Awards reconocen las aplicaciones y los juegos por su innovación, ingenio y logros técnicos. Siempre se entregan antes de la WWDC26

Apple eligió una aplicación y un juego para cada una de las seis categorías de premios.

En la págin web de Apple se pueden encontrar más detalles sobre las aplicaciones y juegos ganadores y los desarrolladores que están detrás de ellos. Apple también tiene una selección de aplicaciones y juegos que fueron seleccionados como finalistas antes de que se eligiera a los ganadores.