Apple Intelligence se integra en las experiencias cotidianas

Apple ha presentado hoy la próxima generación de Apple Intelligence, impulsada por una nueva y revolucionaria arquitectura que integra profundamente los últimos Foundation Models de Apple en sus plataformas, y diseñada expresamente para proteger la privacidad de los usuarios.

Esto hace que las apps y las experiencias en las que los usuarios confían cada día en el iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro sean más personales y funcionales que nunca. Las apps son aún más inteligentes y útiles, con potentes prestaciones de edición en Fotos, herramientas inteligentes para personalizar la navegación en Safari, la posibilidad de reforzar las protecciones de seguridad con Contraseñas, una versión completamente nueva de Image Playground que crea imágenes fotorrealistas y más. En muchas de estas funciones, los usuarios pueden simplemente describir lo que buscan para hacer las cosas que más les importan con aún más facilidad. Estas prestaciones ya están disponibles para pruebas y estarán disponibles para los usuarios en otoño.

«En Apple, nuestra misión siempre ha sido convertir el potencial de la tecnología avanzada en productos útiles e intuitivos para todos, algo que nunca ha sido más importante que hoy», ha dicho Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple. «Una IA verdaderamente útil debe estar centrada en las necesidades de los usuarios, profundamente integrada en los productos en los que confían cada día, basada en el contexto personal y diseñada en torno a la privacidad en cada paso. Esa es nuestra visión para Apple Intelligence. Con prácticas prestaciones para navegar por internet, expresar la creatividad, editar fotos y mucho más, el día de hoy marca un gran paso adelante en nuestro camino para integrar una potente IA en el núcleo de nuestras plataformas y hacer nuestros productos aún más personales y útiles».

La próxima generación de Apple Intelligence también impulsa Siri AI, una versión totalmente nueva de Siri.1 Siri AI es un asistente mucho más personal, capaz y conversacional que también incorpora una nueva app exclusiva, con herramientas de escritura integradas e inteligencia visual en todas las plataformas. Siri puede ayudar a los usuarios a buscar información en sus mensajes, correos electrónicos, fotos y más; responder preguntas sobre prácticamente cualquier tema y llevar a cabo acciones en las apps. Las nuevas prestaciones de Siri AI ya están disponibles para pruebas y estarán disponibles en versión beta para los usuarios más adelante este año.

Composiciones para enmarcar con nuevas formas de editar fotos

La app Fotos aprovecha modelos de imagen más potentes para que los usuarios puedan hacer increíbles retoques, respetando el momento original tal como se capturó. Las fotos retocadas con Apple Intelligence incluirán automáticamente una marca de agua de SynthID oculta para identificar las que se han editado con IA.

Con Spatial Reframing, los usuarios pueden mejorar la composición de una foto después de hacerla. Spatial Reframing se basa en los amplios conocimientos de Apple de los modelos espaciales gracias al Apple Vision Pro, para que los usuarios puedan tocar y arrastrar una foto y previsualizar en tiempo real cómo cambia la perspectiva, como si hubieran movido la cámara en la escena original. Gracias a potentes modelos de imagen, Spatial Reframing solo genera nuevo contenido donde se ha modificado la perspectiva, asegurando la coherencia de la foto reencuadrada con la escena original.

Los usuarios también pueden ampliar las imágenes con la herramienta Extend para dar más espacio a sus sujetos. Por ejemplo, pueden enderezar un horizonte torcido sin recortar nada importante o ajustar la relación de aspecto, y Extend rellenará los huecos que faltan. Además, la popular herramienta Limpiar recibe una importante actualización para que los usuarios puedan eliminar elementos que sobran en sus fotos con un relleno más realista y de mejor calidad, incluso en escenas complejas.

Nuevas herramientas inteligentes para navegar en Safari y reforzar Contraseñas

La potencia de Apple Intelligence impulsa nuevas herramientas que transforman la manera de navegar por internet con Safari. La inteligencia de Safari se ha diseñado pensando en la privacidad, y sus potentes prestaciones no exponen los datos de navegación personal a nadie, ni siquiera a Apple.

Safari ahora puede simplificar la navegación por varias pestañas al agrupar las pestañas del usuario por temas automáticamente. Por ejemplo, si un usuario está planificando una escapada de fin de semana, Safari puede agrupar todas las pestañas relacionadas con el viaje en un solo tema. Mientras los usuarios navegan, Safari seguirá organizando las nuevas pestañas en temas existentes o creando otros nuevos.

Con Notify Me, los usuarios pueden pedirle a Safari que realice un seguimiento de una web por si se producen cambios, como las reposiciones de producto o bajadas de precios, para estar al tanto de las novedades que les interesan. Los usuarios pueden decirle a Safari lo que están buscando y, cuando Safari detecte un cambio en la web correspondiente, recibirán una notificación para que pueda llevar a cabo una acción.

Basándose en su capacidad para avisar a los usuarios si sus contraseñas son débiles o están en riesgo, Contraseñas ahora puede reforzarlas automáticamente con solo un toque. Apple Intelligence y Safari pueden actuar de forma agéntica en nombre del usuario, y Contraseñas navega de forma segura por las webs para iniciar sesión y actualizar sus cuentas con contraseñas seguras.

Con Describe an Extension, los usuarios pueden crear una extensión personalizada de Safari con solo describir lo que quieren. Safari generará la extensión personalizada directamente en la barra de herramientas, como añadir un botón para guardar y valorar las recetas que un usuario ha probado.

Imágenes fotorrealistas con la nueva versión de Image Playground

Image Playground ofrece a los usuarios nuevas y útiles formas de dar vida a sus ideas. Pueden crear imágenes de alta calidad en prácticamente cualquier estilo, ahora también fotorrealistas, gracias a un nuevo modelo generativo que se ejecuta mediante Computación Privada en la Nube, lo que supone una importante evolución en la generación de imágenes en todas las plataformas. Las imágenes generadas incluirán automáticamente una marca de agua de SynthID oculta que identificará que han sido creadas por IA.

Image Playground ofrece una forma fácil e intuitiva de modificar imágenes. Los usuarios pueden describir los cambios que quieren hacer o simplemente tocar, rodear o frotar un objeto para resaltarlo y así moverlo o cambiarlo de tamaño.

Los usuarios también pueden utilizar las imágenes que crean de nuevas maneras. Además de en Mensajes, Image Playground ahora también se puede usar para generar fondos para la pantalla de bloqueo y pósteres de contacto. Los usuarios también pueden elegir la relación de aspecto para el contenido en el que están trabajando, como una imagen horizontal para una web o una imagen vertical para un folleto.

Potentes prestaciones de comunicación y planificación para estar al día

Las nuevas prestaciones de Apple Intelligence ayudan a los usuarios a gestionar sus comunicaciones, mostrando información relevante cuando la necesitan.2

Ahora Mensajes ofrece sugerencias basadas en el contexto de las conversaciones de los usuarios con un solo toque, facilitando más que nunca tareas como la creación de recordatorios o notas. Por ejemplo, si un usuario quiere buscar fotos, Mensajes también puede ayudar a los usuarios a encontrar las más adecuadas, reconociendo palabras clave, ubicaciones y personas en su biblioteca para encontrar las mejores opciones. Además, las sugerencias de Mail son aún más útiles con la posibilidad de realizar acciones con apps de terceros. Y Respuesta Inteligente en Mail y Mensajes puede tomar en cuenta el estilo de escritura personal de un usuario.

Cuando un usuario llama a una empresa, Call Context muestra de forma proactiva información relevante, como un código de confirmación o un número de reserva, directamente en la app Teléfono. Por ejemplo, si llama a una aerolínea para cambiar un vuelo, la app Teléfono puede encontrar automáticamente su código de confirmación en Mail. Call Context analiza a quién llama el usuario, no lo que dice, para mostrarle información útil. Y como se ejecuta íntegramente en el dispositivo, los datos no se comparten con Apple ni con terceros.

Apple Intelligence también permite añadir o modificar un evento en Calendario con solo describirlo. Mientras el usuario escribe, Calendario identificará contactos y ubicaciones y pondrá un título al evento.

Formas más sencillas de crear atajos útiles

Atajos ayuda a los usuarios a hacer las cosas más rápido automatizando todo tipo de tareas, y ahora, con Describe a Shortcut, es más accesible que nunca. Gracias a la potencia de Apple Intelligence, Atajos puede basarse en una descripción del usuario para combinar los pasos necesarios. Si el usuario quiere modificar o añadir algo, solo tiene que describirlo y la app Atajos hará los ajustes.

Por ejemplo, el usuario puede describir un atajo para automatizar acciones como poner su alarma matutina cada noche en función de su primer evento del día siguiente en Calendario, abrir automáticamente sus apps de productividad favoritas con una disposición de ventanas específica al conectar el iPad al Magic Keyboard o encender las luces del porche por la noche cuando una notificación le avisa de que la cena que ha pedido está a punto de llegar.

Funciones inteligentes en la app Casa

Apple Intelligence facilita que los usuarios estén al tanto de lo que ocurre en su casa gracias a las actualizaciones en las notificaciones de accesorios y nuevas funciones para las cámaras compatibles con Vídeo Protegido de HomeKit.

La app Casa se basa en Apple Intelligence para entender las notificaciones relacionadas como una única actividad, por lo que los usuarios reciben una notificación que se actualiza a medida que transcurre.

Con las descripciones generadas, los usuarios pueden saber rápidamente lo que ha pasado en una secuencia de vídeo, incluso sin verlos. Los usuarios también pueden buscar en grabaciones de cámaras, como la entrega de un paquete. En la parte superior de la página de búsqueda, la app Casa destaca los vídeos más relevantes para que el usuario vea momentos importantes rápidamente.

Prestaciones de accesibilidad aún más capaces

Apple Intelligence impulsa las actualizaciones de accesibilidad que añaden nuevas prestaciones a las herramientas en las que muchos usuarios confían cada día.

Ahora VoiceOver es más capaz que nunca y ayuda a los usuarios ciegos o con visión reducida a explorar su entorno e imágenes que se muestran en la pantalla. Los usuarios pueden recibir descripciones más detalladas de las imágenes y, con las actualizaciones de Reconoci­miento en Tiempo Real, pueden pulsar el botón Acción del iPhone para preguntar sobre lo que hay a su alrededor y obtener rápidamente una respuesta detallada. En Lupa, Apple Intelligence lleva esas mismas funciones de exploración asistida a una interfaz de alto contraste que está diseñada para usuarios con visión reducida.3

Control por Voz, que permite a los usuarios navegar por el iPhone y el iPad solo con la voz, es más intuitivo que nunca.4Los usuarios pueden simplemente describir los botones y los controles de la pantalla, en lugar de memorizar etiquetas o números exactos. Y Lector de Accesibilidad, que ofrece una experiencia de lectura personalizada para usuarios con distintas discapacidades, ahora funciona con materiales más complejos y puede proporcionar resúmenes y traducciones a petición.

Otras novedades

Apple Intelligence impulsa muchas otras mejoras en los sistemas operativos. Con la revisión automática, los usuarios reciben sugerencias de ortografía y gramática mientras escriben en el sistema. Y ahora también pueden obtener sugerencias inteligentes de nombres para archivos y carpetas basadas en su contenido. Workout Buddy ya está disponible en español y se puede usar en el Apple Watch incluso cuando el iPhone no está cerca.5 Workout Buddy también incorpora aún más datos de fitness para motivar a los usuarios mientras hacen ejercicio. Además, los Genmoji tienen una mayor calidad y permiten a los usuarios describir los cambios que quieren hacer.

Una nueva y revolucionaria arquitectura diseñada para la privacidad

Estas nuevas prestaciones se basan en la última generación de Foundation Models de Apple, desarrollados a medida en colaboración con Google y sus modelos Gemini para ofrecer experiencias de Apple Intelligence profundamente integradas. Estos últimos modelos se ejecutan en dispositivos y en servidores mediante Computación Privada en la Nube.

Cada elemento de la nueva arquitectura de Apple Intelligence se ha diseñado pensando en la privacidad, desde la última generación de Foundation Models de Apple hasta las tecnologías principales de los sistemas operativos que integran estos modelos directamente en las plataformas de Apple. Apple Intelligence utiliza el procesamiento en el dispositivo y Computación Privada en la Nube para proteger la privacidad de los usuarios. Computación Privada en la Nube permite a los usuarios acceder a una avanzada inteligencia, a la vez que lleva la privacidad y la seguridad del iPhone a la nube.

Cuando Computación Privada en la Nube se encarga de las peticiones de los usuarios, sus datos personales no se almacenan y no son accesibles para Apple ni para terceros. Expertos externos pueden seguir verificando este compromiso con la privacidad en cualquier momento.

Disponibilidad

Estas nuevas prestaciones ya están disponibles para pruebas en el Apple Developer Program en developer.apple.com, y la beta pública estará disponible el mes que viene en el Apple Beta Software Program en beta.apple.com.

Los usuarios que activen Apple Intelligence en dispositivos compatibles configurados en idiomas admitidos podrán acceder en otoño con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27.

Apple Intelligence está disponible en los siguientes idiomas: alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, sueco, turco y vietnamita. Algunas prestaciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o idiomas. Más información en apple.com/es/apple-intelligence.

Apple Intelligence en iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27 está disponible en el iPhone 16 y modelos posteriores, el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Pro Max, el iPad mini (A17 Pro), modelos de iPad con chip M1 o posterior, el MacBook Neo (A18 Pro), modelos de Mac con chip M1 o posterior, el Apple Vision Pro, el Apple Watch Series 10 y modelos posteriores, el Apple Watch Ultra 2 y modelos posteriores y el Apple Watch SE 3 enlazados a un iPhone con Apple Intelligence activado que esté cerca.

Algunas prestaciones, incluida la generación de imágenes, tienen límites de uso diario porque requieren potentes modelos basados en servidores. Este acceso se amplía con la mayoría de los planes de suscripción a iCloud+, que también admiten el uso de Apple Intelligence para cámaras compatibles con Casa.

Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.