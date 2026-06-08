Apple desvela la próxima generación de Apple Intelligence, Siri AI, y más

Hoy, durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores, Apple ha mostrado un avance de las nuevas versiones de sus sistemas operativos, que incorporarán la próxima generación de Apple Intelligence y Siri AI, una versión completamente nueva de Siri significativamente más inteligente, con mayor conocimiento y más capaz. Las actualizaciones también estrenan intuitivas y eficaces prestaciones para ayudar a los padres a crear experiencias digitales seguras para sus hijos, así como mejoras que llevan aún más lejos el diseño del software y el rendimiento de los productos Apple, a la vez que refuerzan su capacidad de respuesta y hacen que sean más gratificantes y fáciles de usar con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 y tvOS 27.

«Los productos Apple son una parte esencial de la vida de las personas, y este año incorporamos nuevas y potentes prestaciones para empoderar a nuestros usuarios de aún más formas», ha dicho Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple. «Estamos presentando la próxima generación de Apple Intelligence en todas nuestras plataformas; introduciendo Siri AI, una versión de Siri profundamente más inteligente, con mayor conocimiento y más capaz; ampliando las prestaciones de protección de menores con nuevas e intuitivas herramientas para las familias, y haciendo que nuestras plataformas de software sean más rápidas, fiables y gratificantes de usar que nunca».

Próxima generación de Apple Intelligence y una experiencia completamente renovada con Siri

Gracias a una nueva e innovadora arquitectura diseñada expresamente para proteger la privacidad de los usuarios, la próxima generación de Apple Intelligence impulsa las capacidades de Siri AI e incorpora útiles prestaciones en las apps en las que los usuarios confían cada día.

Siri AI es una versión totalmente nueva de Siri profundamente integrada en el iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Puede utilizar su comprensión del contexto personal para buscar en mensajes, emails, fotos y más, así como realizar tareas en las apps con aún más acciones en todo el sistema. Además, Siri AI puede responder a preguntas relacionadas con el contenido que se muestra en la pantalla de un usuario o acceder a la web para obtener información actualizada utilizando un amplio conocimiento del mundo y generar una respuesta útil. La app exclusiva de Siri permite a los usuarios retomar una conversación anterior o iniciar una nueva desde un mismo lugar y usa iCloud para sincronizar de forma privada el historial de conversaciones en todos sus productos.

Además de Siri AI, la próxima generación de Apple Intelligence impulsa nuevas y fantásticas prestaciones en apps de todo el sistema para simplificar las cosas que los usuarios hacen todos los días, como editar imágenes en Fotos, navegar por varias pestañas en Safari, expresar su creatividad con Image Playground, comunicarse en Mensajes y Mail y mucho más.

Nuevos controles parentales y actualizaciones importantes en Tiempo de Uso

Una gama de potentes e intuitivas prestaciones ayudan a los padres a gestionar el contenido que pueden ver sus hijos, con quién pueden comunicarse y cuándo pueden acceder a las apps. Al configurar una cuenta infantil, los padres pueden activar inmediatamente mecanismos de protección adaptados a la edad de sus hijos en todo el sistema. Y con el Asistente de Configuración pueden elegir exactamente las apps a las que tienen acceso y mantener el control sobre lo que se añade con el tiempo. Con las prestaciones de seguridad en las comunicaciones, los padres pueden requerir que se solicite su aprobación para cada nuevo contacto de sus hijos y habilitar intervenciones automáticas si se comparte contenido explícito o violento.

Las nuevas herramientas destinadas a adquirir hábitos más saludables frente a la pantalla facilitan la asignación de un tiempo total diario en las apps de entretenimiento, juegos y redes sociales, con una sugerencia de tiempo diario basada en las recomendaciones de reconocidos expertos clínicos y de desarrollo infantil que ofrece a los padres un punto de partida útil. Los horarios permiten a los padres gestionar las apps a las que sus hijos tienen acceso en distintos momentos del día, y la prestación Tiempo de Uso se ha rediseñado para que les resulte más intuitiva, y ahora ofrece una vista rápida del uso promedio del dispositivo de sus hijos y las apps que más utilizan.

Para ayudar a los padres a mantenerse informados y aprender más, Apple ha lanzado una web específica que incluye las últimas herramientas, destaca recursos útiles y proporciona respuestas a las preguntas más frecuentes; por ejemplo, cómo empezar a usar un dispositivo.

Experiencias más fluidas, fiables y gratificantes en todas las plataformas de software

Las versiones de 2027 hacen que los productos Apple ofrezcan una mejor capacidad de respuesta, sean más fiables y gratificantes de usar gracias a mejoras en el diseño, el rendimiento y las nuevas formas en que los usuarios pueden trabajar, comunicarse, compartir recuerdos, disfrutar de la música con los AirPods, controlar la salud y mucho más.

Las mejoras en todas las plataformas llevan aún más lejos las funciones clave del sistema para que las tareas diarias sean más rápidas, fluidas y disfrutables. Por ejemplo, las apps del iPhone y el iPad se abren hasta un 30 % más rápido,1 las fotos se cargan hasta un 70 % más rápido2 y las transferencias por AirDrop son hasta un 80 % más veloces.3 La transición entre redes móviles y wifi es más fluida que nunca, y la navegación y la transferencia de archivos entre unidades externas y el iPad es hasta cinco veces más rápida, equiparable a la del Finder en Mac.4 En Spotlight, Fotos y Mail, la experiencia de búsqueda se ha rediseñado para que sea más estable y eficiente, y ayudar a los usuarios a encontrar exactamente lo que buscan. Y en Mail, un sistema de clasificación totalmente nuevo muestra información aún más relevante en los mejores resultados.

Las mejoras en el diseño del software ofrecen una experiencia aún más clara y accesible en todas las apps y plataformas. Un nuevo regulador en Ajustes da a los usuarios la opción de personalizar el diseño con Liquid Glass, que puede ser desde ultratransparente hasta totalmente opaco según las preferencias de cada usuario, y se han actualizado los iconos de las apps para que tengan mayor nitidez y definición. En el Mac, las actualizaciones reincorporan elementos clave del diseño de macOS que siempre han encantado a los usuarios, como una barra de herramientas más uniforme en la parte superior de las apps, barras laterales de borde a borde, iconos de colores en la barra lateral y más.

Otras prestaciones que llegarán este otoño:

Los álbumes compartidos de iCloud añaden el intercambio de fotos a máxima resolución entre plataformas.

La app Salud incorpora el seguimiento de la perimenopausia y la menopausia en Control del Ciclo, incluidas notificaciones sobre desviaciones del ciclo relacionadas con la perimenopausia. 5

En el Apple Watch, una nueva cuadrícula de apps dinámica muestra los iconos de cinco apps sugeridas por Siri, los usuarios pueden abrir un widget en el Grupo Inteligente con un nuevo gesto de toque, y la nueva app Buscar reúne Buscar Dispositivos, Buscar Objetos y Buscar Personas.

Los usuarios de los AirPods ahora pueden disfrutar de un ecualizador personalizado para adaptar aún más el sonido a sus preferencias. Y con las prestaciones ampliadas de GymKit de Apple, los usuarios de los AirPods Pro 3 pueden sincronizar sus datos de frecuencia cardiaca a través del iPhone mientras disfrutan de una increíble calidad de audio.

Los usuarios del Apple Vision Pro ahora pueden convertir fotos panorámicas en escenas espaciales, usarlas como entornos personalizados y conectarse a redes wifi hasta tres veces más rápido.

Mapas de Apple incluye una experiencia mejorada con Flyover que combina imágenes aéreas con IA para que los usuarios disfruten de un impresionante nivel de detalle.

Disponibilidad

Las nuevas prestaciones ya están disponibles para pruebas en el Apple Developer Program en developer.apple.com, y la beta pública estará disponible el mes que viene en el Apple Beta Software Program en beta.apple.com. Las nuevas prestaciones de software estarán disponibles este otoño como actualización de software gratuita. Más información en apple.com/es/ios, apple.com/es/ipados, apple.com/es/macos, apple.com/es/watchos, apple.com/es/tvos y apple.com/visionos.

Los usuarios que activen Apple Intelligence en dispositivos compatibles configurados en idiomas admitidos podrán acceder en otoño con iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27.

Apple Intelligence está disponible en los siguientes idiomas: alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, sueco, turco y vietnamita. Algunas prestaciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o idiomas. La disponibilidad de prestaciones e idiomas y los requisitos del sistema se pueden consultar en apple.com/es/apple-intelligence.

Apple Intelligence y Siri AI en iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27 están disponibles en el iPhone 16 y modelos posteriores, el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Pro Max, el iPad mini (A17 Pro), modelos de iPad con chip M1 o posterior, modelos de Mac con chip M1 o posterior, el Apple Vision Pro, el Apple Watch Series 10 y modelos posteriores, el Apple Watch Ultra 2 y modelos posteriores y el Apple Watch SE 3 enlazados a un iPhone con Apple Intelligence activado que esté cerca.

Algunas prestaciones de Apple Intelligence, incluida la generación de imágenes, tienen límites de uso diario porque requieren potentes modelos basados en servidores. Este acceso se amplía con la mayoría de los planes de suscripción a iCloud+, que también admiten el uso de Apple Intelligence para cámaras compatibles con Casa.

Las nuevas prestaciones de Siri AI ya están disponibles para pruebas en iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 y visionOS 27. Siri AI estará disponible para pruebas en una beta de watchOS 27 más adelante.

Siri AI estará disponible como versión beta más adelante este año para usuarios con un dispositivo compatible configurado en inglés, y Apple ampliará rápidamente la disponibilidad a otros idiomas.

Los usuarios del Mac, el Apple Watch y el Apple Vision Pro en la UE podrán acceder a Siri AI si su dispositivo está configurado en alguno de los idiomas compatibles. Inicialmente, Siri AI no estará disponible en iOS y iPadOS en la UE.

Siri AI y las demás novedades de Apple Intelligence no estarán disponibles en China mientras Apple trabaja en los requisitos regulatorios.

Las prestaciones están sujetas a cambios. Algunas prestaciones no están disponibles en todas las zonas geográficas, idiomas o dispositivos debido a la legislación local. Más información sobre disponibilidad en apple.com/es.

Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.