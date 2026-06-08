Apple presenta Siri AI

Apple ha presentado hoy Siri AI, una versión completamente nueva de Siri impulsada por Apple Intelligence. Siri AI es un asistente significativamente más capaz y conversacional, con comprensión del contexto personal, un amplio conocimiento del mundo y capacidad de análisis del contenido de la pantalla, para ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan en el momento; desde encontrar respuestas a preguntas sobre prácticamente cualquier tema en internet hasta mostrar información relevante a partir de sus mensajes personales, correos electrónicos, fotos y más. Siri AI también cuenta con una app exclusiva para que los usuarios puedan retomar conversaciones en sus productos, amplía sus capacidades de inteligencia visual e integra herramientas de escritura. Con una arquitectura totalmente nueva diseñada expresamente para proteger la privacidad de los usuarios, Siri AI utiliza la última generación de Apple Intelligence para llevar a los sistemas operativos de Apple un nivel revolucionario de comprensión y razonamiento, y avanzadas funciones en todo el sistema. Estas nuevas prestaciones ya están disponibles para pruebas y estarán disponibles en versión beta para los usuarios más adelante este año.

«Estamos emocionados por presentar Siri AI, un asistente mucho más capaz y conversacional diseñado para ayudar a los usuarios a encontrar información y hacer más cosas a lo largo del día», ha dicho Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple. «Con acceso a un amplio conocimiento del mundo para obtener respuestas actualizadas sobre prácticamente cualquier tema, además del análisis de la pantalla y comprensión del contexto personal, Siri AI puede ayudar a los usuarios a realizar acciones en las apps de una forma más natural que nunca».

Una versión completamente nueva y profundamente integrada de Siri

Impulsada por la próxima generación de Apple Intelligence, Siri AI es una versión de Siri totalmente rediseñada, más útil, capaz e inteligente. Con su capacidad para proporcionar respuestas detalladas, y mantener conversaciones bidireccionales, Siri AI ayuda a los usuarios a hacer más tareas que nunca.

Esta nueva versión de Siri impulsada por Apple Intelligence aprovecha la comprensión del contexto personal para ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan en cada momento en sus mensajes, correos electrónicos, fotos y más. Por ejemplo, pueden pedirle a Siri que busque un restaurante que les recomendó un amigo en un mensaje, que muestre un número de confirmación de hotel de un email antiguo o que recupere fotos de un viaje reciente con su familia y amigos. Además, la comprensión del contexto es compatible con apps de terceros cuando los desarrolladores integran Spotlight.

Con capacidad para realizar aún más acciones en apps de todo el sistema, Siri AI permite a los usuarios llevar a cabo tareas como redactar un email desde cero, o editar y compartir una selección de fotos. Y gracias a su comprensión del contenido de la pantalla, Siri AI es capaz de responder a preguntas relacionadas. Por ejemplo, si un usuario recibe un mensaje sobre una comida con amigos, puede pedirle a Siri ideas sobre qué llevar y añadir una receta a la app Notas.

Además, Siri AI puede utilizar sus amplios conocimientos del mundo para obtener información actualizada de internet sobre prácticamente cualquier tema y proporcionar una respuesta útil, como cuándo y dónde ver el próximo eclipse solar o cuándo llegará la gira de un artista a la ciudad. Los usuarios pueden convertir casi cualquier respuesta de Siri en una conversación más elaborada y hacer preguntas de seguimiento.

Los usuarios pueden disfrutar de esta nueva versión de Siri desde cualquier lugar del sistema. Además de decir «Oye Siri», en el iPhone pueden activar Siri con el botón lateral o deslizar hacia abajo desde Dynamic Island para iniciar una conversación y obtener una respuesta detallada. En el iPad y el Mac, Siri AI se integra en Spotlight para encontrar la respuesta a casi cualquier pregunta. También se integra con los menús contextuales de todo el sistema, lo que permite hacer clic con Control pulsado para hacer preguntas sobre imágenes, archivos o el texto en pantalla. En el Apple Vision Pro, Siri AI aprovecha la computación espacial con una visualización en 3D que los usuarios pueden colocar en cualquier lugar de su entorno, y los usuarios pueden activar Siri solo con mirarlo o empezar a hablar.

Los usuarios también pueden acceder a Siri AI sobre la marcha cuando utilizan el iPhone, el Apple Watch, CarPlay o los AirPods. Los usuarios del Apple Watch pueden iniciar una conversación con Siri cómodamente desde la muñeca, y una sugerencia del Grupo Inteligente se muestra automáticamente para ayudarles a retomar una conversación reciente.

Rediseñada desde cero con una nueva y potente arquitectura

Siri se ha rediseñado por completo con una potente IA en su núcleo, y aprovecha al máximo la revolucionaria arquitectura de Apple Intelligence, incluida la última generación de Foundation Models de Apple, que se ejecuta tanto en el dispositivo como en servidores con Computación Privada en la Nube. Cuando Computación Privada en la Nube se encarga de las peticiones de los usuarios, sus datos personales no se almacenan y no son accesibles para Apple ni para terceros. Expertos externos pueden verificar esta garantía de privacidad en cualquier momento. Además, Siri AI utiliza el orquestador del sistema para acceder a prestaciones clave como el índice de Spotlight y App Toolbox, que operan íntegramente en el dispositivo para que los usuarios conserven el control sobre sus datos.

Con potentes y nuevas prestaciones, y protecciones de privacidad sin rival, Siri sigue siendo el asistente digital más privado del mundo.

Un potente modelo en el dispositivo que incorpora nuevas prestaciones

Para los productos compatibles con el modelo en el dispositivo más avanzado de Apple, Siri AI ofrece voces aún más expresivas, así como una importante mejora en la precisión del dictado en todo el sistema.1 Los usuarios pueden ajustar el nivel de expresividad y el ritmo de la voz de Siri para que se adapte a sus preferencias. Ahora Dictado capta lo que dicen los usuarios con una mayor precisión en un texto pulido y añade mayúsculas, puntuación y formato automáticamente mientras hablan. Con la comprensión mejorada del habla, los usuarios pueden expresarse con naturalidad y confiar en que sus palabras aparecerán de forma clara, precisa y tal como pretendían.

Una app dedicada de Siri para retomar conversaciones

Cuando los usuarios quieran retomar una conversación anterior o iniciar una nueva, pueden abrir la nueva app dedicada de Siri. Esta app utiliza iCloud para sincronizar de forma privada el historial de conversaciones en todos los productos de los usuarios, así que pueden iniciar una conversación con Siri en el Mac y seguir en el iPhone, el iPad, el Apple Watch o el Apple Vision Pro, y acceder a conversaciones inteligentes en un solo lugar.

Siri con inteligencia visual ahora en el iPad, Mac y Apple Vision Pro

Siri ahora ofrece una excelente comprensión de imágenes y prestaciones multimodales, por lo que los usuarios pueden hacer preguntas sobre el contenido visual.

En el iPhone, las prestaciones multimodales de Siri se integran directamente en la app Cámara mediante el nuevo modo Siri, para que los usuarios puedan obtener información y realizar acciones relacionadas con lo que ven, con solo tocar el botón del obturador para que Siri pueda ver lo mismo que ellos y ofrecerles respuestas útiles. El modo Siri en Cámara permite llevar una amplia gama de nuevas acciones, como dividir la cuenta con otras personas a través de Apple Cash, consultar información nutricional sobre un plato de comida, y más. 2

La inteligencia visual de Siri llega por primera vez al iPad y el Mac para que los usuarios puedan hacer búsquedas visuales, formular preguntas y realizar acciones en la pantalla de forma fluida. En el iPad, la inteligencia visual se integra directamente en las capturas de pantalla. En el Mac, los usuarios pueden acceder a un atajo de teclado específico que permite seleccionar una zona de la pantalla y escribir directamente a Siri para obtener una respuesta útil.

La inteligencia visual también llega al Apple Vision Pro: ahora los usuarios pueden hacer preguntas a Siri sobre todo tipo de cosas con solo mirar al contenido que aparece en la ventana de una app u objetos reales de su entorno.

Una forma más inteligente de escribir y editar en prácticamente cualquier lugar con Siri AI

La integración de Herramientas de Escritura con Siri ahora es más eficaz que nunca, y los usuarios pueden redactar y editar contenido con Siri AI prácticamente en cualquier lugar donde escriben. Los usuarios pueden describir lo que necesitan y Siri puede generar un borrador desde cero como punto de partida. Y para perfeccionar lo que han escrito, pueden describir el cambio que quieren hacer y Siri lo actualiza rápidamente.

Al escribir en Mail y Mensajes, Siri puede replicar cómo se comunican habitualmente con cada destinatario, incluyendo la puntuación y el tono que suelen usar. Por ejemplo, si un usuario suele enviar listas con viñetas a su jefe, los emails que redacte Siri seguirán ese formato. Siri también puede ofrecer consejos y sugerencias para mejorar la redacción de los usuarios. Y además, revisa automáticamente el texto que escriben en distintos lugares del sistema, incluidas la mayoría de las apps de terceros.

Prestaciones adicionales de Apple Intelligence hacen que las apps cotidianas sean más inteligentes

La próxima generación de Apple Intelligence también incorpora fantásticas novedades a las apps en las que los usuarios confían cada día, como increíbles funciones de edición en Fotos, herramientas que revolucionan la navegación web en Safari, nuevas formas de dar vida a las ideas en Image Playground y más.

Disponibilidad

Las nuevas prestaciones de Siri AI ya están disponibles para pruebas en el Apple Developer Program en developer.apple.com, en iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 y visionOS 27. Siri AI estará disponible para pruebas en una beta de watchOS 27 más adelante.

Siri AI estará disponible como versión beta más adelante este año para usuarios con un dispositivo compatible configurado en inglés, y Apple ampliará rápidamente la disponibilidad a otros idiomas.

Apple Intelligence está disponible en los siguientes idiomas: alemán, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, noruego, portugués, sueco, turco y vietnamita. Algunas prestaciones pueden no estar disponibles en todas las regiones o idiomas. Más información en apple.com/es/apple-intelligence.

Apple Intelligence y Siri AI en iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27 están disponibles en el iPhone 16 y modelos posteriores, el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Pro Max, el iPad mini (A17 Pro), modelos de iPad con chip M1 o posterior, Mac con chip M1 o posterior, el Apple Vision Pro, el Apple Watch Series 10 y modelos posteriores, el Apple Watch Ultra 2 y modelos posteriores y el Apple Watch SE 3 enlazados a un iPhone con Apple Intelligence activado que esté cerca.

Los usuarios del Mac, el Apple Watch y el Apple Vision Pro en la UE podrán acceder a Siri AI si su dispositivo está configurado en alguno de los idiomas compatibles. Inicialmente, Siri AI no estará disponible en iOS y iPadOS en la UE. Apple está trabajando intensamente para encontrar una solución que preserve la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Siri AI y las demás novedades de Apple Intelligence no estarán disponibles en China mientras Apple trabaja en los requisitos regulatorios.

Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple —iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS— ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.