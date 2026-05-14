Anuncios de Apple: las grandes ideas comienzan aquí

Apple continúa su fuerte impulso para destacar el Mac como la herramienta creativa y productiva definitiva, esta vez con un nuevo vídeo dirigido directamente a los estudiantes que se dirigen o ya están navegando por la vida universitaria.

Titulado «Estudiantes de Mac: El viaje hacia grandes ideas en la universidad», el vídeo muestra cómo los MacBooks permiten a los estudiantes hacer una lluvia de ideas, resolver problemas y hacer vida a proyectos ambiciosos. Enfatiza el papel del Mac en la conversión de las ideas crudas en realidad, el momento perfecto en medio de la creciente demanda del último hardware de Apple, incluido el MacBook Neo y los modelos de Mac mini/Mac Studio de alta gama impulsados por capacidades de IA.