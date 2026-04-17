Gemini en Google Chrome permite guardar prompts de IA personalizados

Chrome se ha actualizado con una biblioteca de habilidades (skills) que está diseñada para permitir a los usuarios de Chrome convertir las tareas de IA en habilidades repetibles que puedan usar en cualquier web.

Las indicaciones útiles que creas para Gemini en Chrome se pueden guardar como una habilidad a la que se puede acceder más tarde con un solo clic. Por ejemplo, si estás comprando alguna crema para el cuidado de la piel y le preguntas a Gemini sobre los ingredientes de un producto, puedes guardar la pregunta como una habilidad y luego usarla de nuevo sin tener que volver a escribir el mensaje.

Google proporciona algunos ejemplos de cómo los probadores han utilizado la función en diferentes categorías.

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Las habilidades se pueden guardar directamente desde el historial de chat en Chrome (ubicado en el panel lateral cuando Gemini está habilitado) y recuperarse escribiendo una barra diagonal hacia adelante y el nombre de la habilidad o haciendo clic en el signo más. La habilidad seleccionada se ejecutará en la página que se está viendo, junto con otras pestañas seleccionadas.