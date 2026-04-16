Mac OS X [Cheetah] portado a Nintendo Wii

El desarrollador Bryan Keller tenía curiosidad por saber si una versión antigua del sistema operativo Mac de Apple era capaz de ejecutarse en la Nintendo Wii después de ver Windows NT portado al dispositivo de juegos, por lo que decidió intentarlo. Fue capaz de conseguir que Mac OS X 10.0 Cheetah funcionara en la Nintendo Wii, y compartió una publicación de blog repasando el proyecto.

La Wii utiliza un procesador PowerPC 750CL, que es una versión más reciente del PowerPC 750CXe que Apple usó en el G3 iBook y iMac, por lo que Keller tenía la corazonada de que el proceso tendría éxito. Keller escribió un gestor de arranque personalizado y finalmente logró cargar OS X, con el proceso de varios pasos detallado en su sitio web.

Tuvo que parchear el código fuente del kernel de OS X y compilar un binario del kernel modificado, luego escribir controladores personalizados para que el núcleo pudiera leer desde la ranura de la tarjeta SD de Wii para arrancar en el sistema de archivos. También tuvo que escribir un controlador framebuffer para la interfaz de OS X, salvar una incompatibilidad de color entre el hardware de vídeo de Wii y el código gráfico de OS X, y buscar el código fuente de OS X Cheetah USBFamily de una década de antigüedad en IRC para que los periféricos funcionaran.

Keller pudo hacer que el instalador de Mac OS X Cheetah funcionara con un teclado y un ratón funcionales, convirtiendo la Wii en un sistema utilizable que ejecuta OS X.

Para aquellos curiosos sobre cómo resolvió la gran cantidad de problemas necesarios para que OS X funcione en una Wii, vale la pena echarle un vistazo a su sitio web. Cualquiera que quiera intentar configurar OS X en una Wii puede obtener el código fuente del proyecto en GitHub.

Via MR