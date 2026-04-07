La Apple Store de Paseo de Gracia en Barcelona reabre en un mes

La tienda de Apple en Passeig de Gràcia, en el corazón de Barcelona (España), ha estado cerrada por reformas desde mediados de febrero, pero la ubicación finalmente volverá a abrir el próximo mes. La tienda reanudará sus negocios el 26 de mayo, según el sitio web de Apple.

Apple Passeig de Gràcia se inauguró por primera vez en 2012, y es una de las ubicaciones minoristas insignia de la compañía. La tienda está en una de las avenidas más populares de Barcelona, dentro de un antiguo edificio bancario histórico con una impresionante fachada de piedra.

Originalmente Apple intentó hacerse con el edificio (sí, querían quedarse con todo el edificio) que había en Passeig de Gracia 36, en pugna con Mango. Finalmente apareció el local actual y Apple se conformó, dejándole el edificio a Mango.