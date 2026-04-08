Apple lanza (otra vez) una plataforma ‘Apple Business’

¿Será esta la buena? Son numerosas las ocasiones que hemos cubierto, a lo largo de los años, los intentos de Apple de crear una plataforma que permita gestionar parques de dispositivos Apple. Nunca cuajó. Así que repetimos ¿será esta vez la buena? Seguro que vosotros, amables lectores, tenéis más experiencia para juzgarla.

Apple ha anunciado Apple Business, una nueva plataforma todo en uno que unifica la gestión de dispositivos, las herramientas de productividad y las funciones de contacto con los clientes.

El servicio está diseñado para ser un reemplazo consolidado de varias de las ofertas existentes de Apple centradas en el negocio, incluidos Apple Business Essentials, Apple Business Manager y Apple Business Connect. Proporciona a las organizaciones una única interfaz para gestionar los dispositivos, los empleados, las comunicaciones y la participación del cliente en todo el ecosistema de Apple.

Apple Business incorpora la gestión de dispositivos móviles (MDM) integrada, que permite a las empresas configurar la configuración del dispositivo, las políticas de seguridad, las aplicaciones y los grupos de usuarios desde un solo lugar. La app Apple Business permitirá a los empleados instalar apps relacionadas con el trabajo, acceder a la información de contacto de los compañeros y solicitar asistencia.

Los nuevos «Blueprints» permiten a los administradores preconfigurar los dispositivos con configuraciones y aplicaciones específicas, lo que facilita la implementación sin contacto para que los empleados puedan comenzar a usar los dispositivos inmediatamente después de desembalarlos. La implementación sin contacto está disponible cuando los dispositivos se compran a través de Apple o revendedores autorizados.

La plataforma introduce las cuentas administradas de Apple con lo que Apple describe como «separación criptográfica» entre los datos personales y de trabajo, lo que permite a los empleados usar el mismo dispositivo para ambos fines sin mezclar información. El aprovisionamiento de cuentas se puede automatizar a través de integraciones con proveedores de identidad como Google Workspace y Microsoft Entra ID.