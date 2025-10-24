Cómo compartir archivos en red entre macOS Tahoe y Windows

A veces no tienes más remedio que compartir un documento desde tu Mac con un PC a través de una red. Si el archivo es pequeño puedes compartirlo por correo, o incluso por WhatsApp, o utilizar alguno de los servicios de envio de archivos por internet. Pero puede que no sea ni prudente ni productivo andar con envíos de archivos, por el peligro de duplicados, etc. Así es como puedes compartir archivos entre macOS Tahoe y Windows.

El ecosistema de Apple es un gran sistema para gestionar tu vida digital. Es casi fácil sincronizar y transferir archivos entre iPhone y Mac, por ejemplo, o hacer que los archivos sean accesibles desde tu Mac con tu otro hardware de Apple.

Sin embargo, hacer lo mismo entre un Mac y un PC con Windows es un poco más difícil. No tienes la interconexión del ecosistema de Apple, por lo que tienes que hacer tu mismo que las plataformas se comuniquen entre sí.

También existe la posibilidad de configurar ordenadores más antiguos como servidor de archivos. Un Mac Intel podría tener una segunda vida como servidor en la red, al igual que un PC antiguo que ha sido reemplazado.

Este conocimiento es especialmente útil teniendo en cuenta que Apple abandonó el soporte para AFP (Apple Filing Protocol) en macOS Sequoia 15.5. Con Apple preparándose para abandonar el soporte de AFP en macOS, eso significa que el soporte para las copias de seguridad Time Machine de AirPort acabarán al mismo tiempo.

Como consecuencia, los proveedores de NAS como Synology probablemente abandonarán el soporte de AFP en sus productos y, en su lugar, requerirán que los usuarios cambien a las acciones de red SMB (Server Message Block). Saber cómo usar SMB para conectar macOS y Windows para compartir archivos sin duda ayudará en este escenario.

Cualquiera que sea la situación o el caso de uso, generalmente es necesario profundizar en las funciones de red de ambas plataformas para que puedan hablar entre sí.

Hacer esto generalmente se maneja en dos fases. Primero configuras las carpetas compartidas en un ordenador y lo abres para que los vea el otro, y luego configuras el otro ordenador para acceder al primero.

Cubriremos tanto el uso de un Mac como Windows como almacén de archivos para esta guía, así como cómo acceder a las carpetas compartidas en la otra plataforma.

Compartir de Windows a Mac

De las dos direcciones de viaje de datos, es más probable que compartas una carpeta en un PC con Windows y accedas a ella desde tu Mac.

Esto se debe en parte a que, al menos para las PC de escritorio, es muy fácil agregar más capacidad de almacenamiento abriendo la carcasa e instalando nuevas unidades. Por el contrario, generalmente no puedes hacer eso en un Mac a menos que quieras agregar almacenamiento externo o actualizar el Mac en sí a una configuración diferente.

Configuración del uso compartido de archivos de Windows

Primero, asegúrate de que la detección de red esté habilitada en el PC con Windows. Para hacer esto, haz clic en Inicio y luego en Configuración, seguido de Red e Internet.

Haz clic en Configuración avanzada de red y luego en Configuración avanzada de uso compartido. En Redes privadas, establezca los conmutadores para descubrimiento de redes y uso compartido de archivos e impresoras.

Habilitación de descubrimiento de red y uso compartido de archivos e impresoras en Windows 11

Recordatorio: Esto es para el perfil de la red privada. No hagas esto en un perfil de invitado o público.

Puedes cerrar las ventanas de Ajustes.

Abre el Explorador de archivos y navega hasta la carpeta que deseas compartir. Si necesitas crear una nueva carpeta, haz clic con el botón derecho dentro del Explorador de archivos en el directorio que deseas que se encuentre y selecciona Nueva y luego Carpeta antes de darle nombre.

Haz clic con el botón derecho en la carpeta y selecciona Propiedades. Haz clic en Compartir, luego en Archivo de red y Compartir carpeta, haz clic en Compartir.

Selecciona las cuentas de usuario para el PC con Windows con el que deseas compartir la carpeta si es necesario, luego haz clic en Compartir y Hecho.

Puedes usar las opciones de Uso compartido avanzado para realizar cambios más avanzados en los permisos de la carpeta, como hacer que sea de solo lectura para algunos usuarios. Si es solo una acción para tu propio uso, no hay necesidad de entrar en esta sección.

Después de configurar las carpetas para compartir, la siguiente parte es conseguir que el otro ordenador acceda a esas carpetas a través de la red.

Acceso a carpetas compartidas de Windows en macOS Tahoe

Acceder a las carpetas compartidas desde el PC requerirá algunos datos del ordenador para que puedas establecer la conexión. Esos detalles son la dirección IP o el nombre y el grupo de trabajo para el PC con Windows, que se pueden encontrar en la sección Red e Internet de Configuración en ese PC.

También necesitarás las credenciales correctas de Windows que utilizar para iniciar sesión en ese ordenador. Esto incluye la contraseña de la cuenta, no un PIN de configuración.

En el Mac, abre Finder y, en el menú, selecciona Ir y, a continuación, Conectar al servidor.

Una forma de proceder desde aquí es hacer clic en Examinar para abrir la Red. Ve al PC con Windows, selecciónalo y, a continuación, clic en la carpeta compartida.

Si el PC con Windows o la carpeta compartida no es visible, usa el cuadro desplegable Conectar al servidor, escribe smb:// y luego el nombre DNS del PC con Windows, seguido de una carpeta / luego el nombre de la carpeta. Esto se verá como smb://DNSname/folder.

Si no conoces el nombre DNS, utiliza la dirección IP del PC con Windows en su lugar, con el prefijo smb:// en la parte delantera.

Una vez introducida, haz clic en Conectar. Es posible que te pida que introduzcas las credenciales de Windows, incluido el nombre del grupo de trabajo y los detalles de la cuenta (usuario/contraseña), para acceder al PC.

Esta misma interfaz también se puede utilizar para añadir un servidor conectado regularmente. Asegúrate de que la dirección de smb sea correcta, luego haz clic en la flecha más.

Si accedes a la misma dirección smb en el futuro, haz doble clic en ella en Servidores favoritos para conectarte a ella.

Compartir Mac con Windows

Compartir archivos de esta manera es un poco más fácil de configurar. Sin embargo, configurar el PC para acceder a los archivos es un poco más difícil.

Configuración de uso compartido de archivos de Mac en macOS Tahoe

En el Mac, usa el menú  para acceder a Ajustes del sistema, luego a General y luego a Compartir. Haz clic en el interruptor junto a Compartir archivos para habilitarlo, luego haga clic en el icono «I» rodeado por un círculo.

En el menú Compartir archivos, haz clic en el botón Opciones. En el cuadro de uso compartido de archivos SMB resultante, activa Compartir archivos y carpetas usando SMB, así como la casilla de verificación de la cuenta de usuario que está compartiendo la carpeta en el Mac en Uso compartido de archivos de Windows, luego haz clic en OK.

Antes de salir de la ventana de Uso compartido de archivos, toma nota de la dirección smb en el interruptor de Uso compartido de archivos. Esta es la dirección del Mac.

Vuelve a Ajustes del sistema y selecciona Red. Haz clic en el tipo de conexión activa que se utilizará para compartir archivos y, a continuación, haz clic en Detalles.

En esta nueva ventana, selecciona WINS, luego ingresa al grupo de trabajo en el que se encuentra el PC con Windows. Esto generalmente será WORKGROUP o MSHOME por defecto, pero dependería totalmente de cómo se configure la red.

Haz clic en Aceptar para aplicar.

Vuelve a la sección Compartir de Ajustes del sistema y selecciona de nuevo la «I» con un círculo junto a Compartir archivos.

En Carpetas compartidas, haz clic en el símbolo más, navega a la carpeta que deseas compartir y, a continuación, haz clic en Añadir.

Con la carpeta seleccionada en Carpetas compartidas, puedes ajustar qué usuarios y grupos pueden acceder o escribir en la carpeta en la sección Usuarios.

Acceso a carpetas compartidas de macOS en Windows

En el PC, abre el Explorador de archivos y selecciona Red. El Mac debería aparecer en esa lista. Si es así, haz clic en él e introduce el nombre y la contraseña de la cuenta de Mac para acceder a él.

Si no aparece, haz clic en la barra de direcciones, escribe \\ seguido de la para el Mac y pulsa Enter. Ten en cuenta que debes usar barras invertidas, no barras inclinadas hacia adelante, para que esto funcione. En Introducir credenciales de red, escribe las credenciales de su cuenta Mac y confirma.



Ya debería funcionar.

Via AppleInsider