Cómo seleccionar varios items en el Finder de macOS

Se pueden seleccionar fácilmente varios archivos en macOS usando Click+arrastrar. Haz clic y continúa presionando el clic mientras arrastras dentro de una ventana para dibujar un cuadro de selección y seleccionar todos los archivos que queden dentro de la zona que has recorrido.

También puedes usar Mayúsculas+Clic para seleccionar grupos de archivos contiguos en el Finder. Selecciona el primer archivo, mantén pulsada la tecla Mayúsculas y haz clic en el último archivo. Todos los archivos entre esos dos serán seleccionados.

Si deseas seleccionar archivos que no se agrupan directamente, utiliza Comando+Clic. Desplázate por una ventana del Finder y selecciona los elementos a medida que mantienes presionada la tecla Comando al hacer clic en un nuevo archivo.

También puedes usar Comando+Clic para eliminar o anular la selección de archivos que hayas seleccionado. Puedes usar Comando+A para seleccionar todo, o Mayúsculas+Clic para seleccionar un grupo grande de archivos, luego usa Comando+Clic para anular la selección de los que no deseas que se incluyan en el grupo.