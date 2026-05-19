Un nuevo malware se disfraza de herramientas oficiales de Apple

Investigadores de seguridad han descubierto un nuevo ladrón de información de macOS llamado SHub Reaper que se disfraza de software de seguridad de Apple para robar contraseñas, carteras de criptomonedas y archivos confidenciales.

El malware abusa de AppleScript y los procesos legítimos del sistema macOS para ocultar su actividad y evitar algunas herramientas tradicionales de escaneo de malware.

SentinelOne dice que Reaper es una versión más avanzada de la familia de malware SHub Stealer que ha circulado centrado en macOS durante los últimos dos años. Las variantes anteriores de SHub se basaban en instaladores falsos y trucos de ingeniería social «ClickFix» que empujaban a las víctimas a pegar comandos maliciosos en Terminal.

Reaper amplía esas tácticas al abusar de las herramientas confiables de macOS y la marca familiar para hacer que el malware parezca legítimo. Los atacantes ahora mueven ese proceso al Editor de Scripts a través del esquema de URL `applescript://` .

Las víctimas pueden descargar instaladores falsos de WeChat o Miro de dominios diseñados para parecerse a la infraestructura de Microsoft. Las etapas posteriores presentan actualizaciones de seguridad falsas de Apple y ocultan archivos de persistencia dentro de directorios que imitan los componentes de Google Software Update.