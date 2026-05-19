Cómo borrar los iconos de los menús usando Terminal

Una de las primeras cosas que habrás notado después de actualizar a Tahoe es la absurda proliferación de iconos que hay en todos los menús.

No vamos a entrar aquí sobre cuál es el propósito de un icono, más allá de afirmar que debe ser representativo (de manera intuitiva) de lo que ejecuta. Así que el despropósito de intentar corresponder casi cada una de las acciones que tiene una app con un icono solo es justificable como trabajo de primero de diseño.

Los iconos en un menú de Safari (izquierda) y el Finder (derecha)

Que Apple en Tahoe abandonó su filosofía de menos es más, es solo un signo más de los oscuros tiempos en diseño que (esperemos) dejemos atrás con la llegada de John Ternus.

Si abres cualquier menú, descubrirás que cada acción, como Cortar, Copiar, Pegar, Seleccionar todo, etc., tienen pequeños iconos de símbolos SF junto a ellos (a la izquierda). Si no te molestan (puede que incluso ni siquiera te hayas dado cuenta) puedes ignorarlo, pero si te molestan (entre otras cosas porque ocupan espacio que puedas necesitar para cosas más útiles) seguramente te alegraras de poder eliminarlos.

La parte frustrante es que no hay interruptor para esto en ninguna parte de la configuración del sistema. Apple ha agregado estos iconos en todo el sistema en macOS 26 y ha dado por hecho que todos estaríamos felices con ellos.

Para mandarlos al cielo de los iconos, solo tienes que abrir Terminal y ejecutar:

defaults write NSGlobalDomain NSMenuEnableActionImages -bool false

Cierra la sesión y vuelve a iniciarla, y cada icono asignado automáticamente desaparece. Tus menús vuelven a ser texto limpio. Los iconos que los desarrolladores eligieron específicamente para agregar en sus aplicaciones no se tocan, por lo que esto solo elimina los que el sistema de Apple inserta automáticamente.