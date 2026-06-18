Apple unificará Iniciar sesión en Apple y Ocultar mi correo en un mismo dominio

Apple planea unificar los dominios de correo electrónico utilizados por Iniciar sesión con Apple e iCloud+ Ocultar mi correo electrónico bajo un solo dominio private.icloud.com.

Las direcciones generadas para ambas características se emitirán en el nuevo dominio, dice Apple.

Iniciar sesión con direcciones de Apple que actualmente usan el dominio privaterelay.appleid.com, mientras que iCloud + usa icloud.com. A finales de este verano, ambos usarán el mismo dominio private.icloud.com.

Las direcciones de correo electrónico que utilizan los dominios heredados seguirán funcionando y el correo se reenviará sin interrupción.

Un problema inesperado

La decisión de Apple de mover Ocultar mi correo a un dominio dedicado «private.icloud.com» parece tener la consecuencia de facilitar que las plataformas que quieran bloquear los alias de iCloud puedan hacerlo.

Que los dominios fueran diferentes dificultaba históricamente que los servicios bloqueen selectivamente las direcciones desechables de iCloud. Bloquear icloud.com directamente también bloquearía a los usuarios legítimos con cuentas de correo electrónico estándar de Apple. Con el nuevo subdominio, eso desaparece.

Es decir, las plataformas que quieren prohibir los alias de iCloud ahora pueden hacerlo prohibiendo este nuevo subdominio sin afectar a todos los usuarios de iCloud. Servicios de correo electrónico, los flujos de registro y los sistemas antiabuso ahora tendrán un objetivo directo e inequívoco si eligen restringir las direcciones generadas por alias.