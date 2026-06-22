Por qué los desarrolladores que usan macOS a menudo necesitan un servidor Linux

Muchos desarrolladores utilizan macOS para el desarrollo local y, al mismo tiempo, necesitan un servidor Linux. Estos entornos se complementan entre sí, y los especialistas en IT no tienen ninguna necesidad imperiosa de limitarse a un único sistema operativo.

En este artículo compartimos algunos detalles sobre los VPS y servidores Linux similares, algo que puede resultar especialmente útil para quienes vienen del mundo macOS y buscan información relevante sobre este tema.

Servidores de producción en Linux

Los proyectos de desarrollo pueden tener requisitos muy distintos en cuanto a codificación, pruebas y despliegue. Incluso cuando el grueso del desarrollo ocurre en macOS, el despliegue de las aplicaciones se realiza en Linux. Por eso los servidores Linux son necesarios en los procesos de staging, pruebas y despliegue.

La mayoría de los proveedores de alojamiento web ofrecen acceso a una amplia variedad de distribuciones Linux, como Debian, Ubuntu, AlmaLinux y RHEL, lo que proporciona múltiples opciones para cualquier tipo de proyecto.

Algunos desarrolladores necesitan Linux porque la mayoría de las aplicaciones en contenedores funcionan principalmente en este sistema operativo, lo que les permite probar el despliegue de contenedores, validar configuraciones de producción y ejecutar herramientas de orquestación. Por ejemplo, muchos proyectos requieren contenedores desplegados en Docker o Kubernetes.

Además, los servidores Linux garantizan mayor eficiencia de memoria, una automatización más sencilla y menor sobrecarga. Mantener esta infraestructura también es significativamente más barato que mantener hardware Mac para las cargas de trabajo principales.

Algunos beneficios adicionales de una infraestructura Linux fiable:

Mayor personalización. Linux ofrece mejor control sobre gran cantidad de procesos. Automatización y scripting. Es un entorno ideal para tareas repetitivas. Seguridad. Ofrece una seguridad excepcional, con menor exposición a ataques y prácticamente sin virus. Fiabilidad y alta disponibilidad. Estos servidores garantizan acceso constante, menos reinicios inesperados y un comportamiento predecible bajo cargas de trabajo elevadas. Escalabilidad. Cualquier entorno de alojamiento puede escalar fácilmente desde recursos mínimos hasta proyectos de gran envergadura cuando sea necesario.

El servidor Linux como base de las aplicaciones modernas

Una infraestructura Linux robusta es la base de los proyectos modernos gracias a sus características de alta disponibilidad. Incluso un tiempo de inactividad mínimo puede afectar directamente a los ingresos de una empresa, ya sea por fallos en la aplicación, errores en transacciones u otros problemas.

Por eso muchos equipos eligen un sistema operativo fiable como base de una infraestructura segura, estable y rentable. Linux es un sistema operativo de código abierto, lo que significa que no tiene coste de licencia y puede resultar más económico que muchas otras alternativas.

Algunos casos de uso de la infraestructura Linux:

Alojamiento de aplicaciones. La estabilidad de esta infraestructura la convierte en la opción ideal para lanzar servicios backend, sitios web y APIs. Contenedorización y clústeres de Kubernetes. Las aplicaciones en contenedores proporcionan un entorno ideal para escalar, probar y orquestar servicios. Creación de entornos de staging, desarrollo o pruebas. Servicios de copia de seguridad y almacenamiento de archivos. Espacios de trabajo de desarrollo remoto.

La productividad de macOS combinada con la fiabilidad de la infraestructura Linux

Por su base Unix, macOS ha sido siempre el sistema operativo preferido de los desarrolladores. Entre sus numerosas ventajas destaca el amplio soporte para frameworks y lenguajes de programación. Sea cual sea el proyecto en el que se trabaje, macOS proporciona un entorno cómodo y eficiente para cualquier especialista en IT.

macOS ofrece una excelente estación de trabajo para el desarrollo, mientras que Linux se convierte en una parte inseparable de la infraestructura de servidores. Gran parte de los entornos de producción funcionan específicamente sobre Linux gracias a su escalabilidad y seguridad. Aprovechando los servidores Linux, es posible establecer una infraestructura altamente fiable para todo tipo de proyectos de desarrollo.

En definitiva, la fiabilidad de Linux combinada con la productividad de macOS puede crear la mejor experiencia de desarrollo posible, convirtiéndose en la opción ideal para una gran variedad de usuarios: desde pequeñas startups y grandes empresas hasta equipos pequeños de desarrolladores freelance.