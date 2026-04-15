Los gigantes de la televisión de la UE exigen medidas regulatorias contra el hardware de las grandes tecnológicas

«Mamá, que se comen mi merienda», han decidido gritar los propietarios del oligopolio ante la hemorragia de espectadores (generacional, y por lo tanto imparable) que cada vez menos televisión (como leen menos periódicos, menos libros en papel, y compran menos discos). Todas las industrias afectadas por las nuevas tecnologías lo han gritado en algún momento, llorando desconsolados al comprender que empiezan a pertenecer más a la historia que al futuro.

La Asociación de Servicios de Televisión Comercial y Vídeo a la Carta ha pedido a la responsable de las políticas antimonopolio de la UE, la española Teresa Ribero, que lleve una regulación «estilo DMA» a los decodificadores, en los que también se menciona Apple TV por alguna razón.

Según un informe de Reuters, la Asociación de Servicios de Televisión Comercial y Vídeo a la Carta en Europa (ACT) ha pedido a la jefa antimonopolio de la UE, Teresa Ribera, que designe decodificadores y televisores inteligentes bajo la DMA como guardianes (Gatekeepers).

«Por lo tanto, un número limitado de operadores está adquiriendo una capacidad creciente para dar forma a los resultados de millones de usuarios y empresas mediante el control del acceso a las audiencias y la distribución de contenido», dice ACT en una carta a Ribera. «Es crucial que la Comisión designe los principales sistemas operativos de televisión como guardianes y garantice una supervisión adecuada para garantizar la equidad y la impugnabilidad».

La carta aparentemente cita a Apple TV, aunque no en la parte conocida en el informe. El decodificador de Apple tiene un pequeño porcentaje de cuota de mercado en comparación con el uso de dispositivos de transmisión Roku baratos y sistemas operativos de TV integrados.

Incluso los números citados en el informe no proporcionan una métrica para la cuota de mercado de Apple TV. Solo dice que Android TV tiene un 23 %, Amazon Fire OS un 12 % y Samsung Tizen OS un 24 % a partir de un informe de mercado sin nombre publicado en 2025.

El 31% restante probablemente esté formado por otras marcas minoritarias, como Xiaomi y posiblemente las consolas de juegos. Apple TV está en algún lugar allí, pero es poco probable que el decodificador alcance dobles dígitos a nivel europeo.

El grupo ACT está formado por Canal+, RTL, Mediaset, ITV, Paramount+, NBCUniversal, Walt Disney, Warner Bros Discovery, Sky y TF1 Groupe. Parece que los únicos que no forman parte de este grupo son Apple TV y Netflix.

No olvides que esa noticia se refiere al hardware, no al canal de series y películas de Apple. Según JustWatch, la guía de streaming más grande del mundo, Apple en España apenas supera el 10% de cuota de mercado de streaming (colocándose en cuarta posición) acercándose cada vez más a HBO.