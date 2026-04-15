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La Red

Amazon compra Globalstar, la empresa de satélites en la que Apple invirtió

15 abril, 20261 Minutos de lectura

Amazon y Globalstar han anunciado un acuerdo de fusión definitivo bajo el cual Amazon adquirirá el operador de satélites. La noticia del acuerdo liquida los rumores sobre el destino del socio exclusivo de conectividad por satélite de Apple, y revela cómo Apple mantendrá esa relación.

Junto con la adquisición, Amazon y Apple han firmado un acuerdo por separado para la red satelital Leo de Amazon para alimentar las funciones de satélite existentes para iPhone y Apple Watch, incluyendo Emergencia SOS, Mensajes vía satélite, Buscar y Asistencia en Carretera por satélite.

Amazon dice que continuará apoyando los modelos de iPhone y Apple Watch que utilizan la constelación existente y próxima de órbita terrestre baja de Globalstar, que está siendo construida por MDA Space. Amazon también dijo que trabajará con Apple en futuros servicios satelitales que se ejecutan en la red Leo ampliada.

Se espera que el acuerdo de adquisición de Amazon, que tiene un valor de 11.570 millones de dólares, se cierre en 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y al logro de hitos específicos de despliegue de satélites por parte de Globalstar.

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Alf

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