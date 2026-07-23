Cómo solucionar un disco no inicializado en Mac sin perder datos

Un día tu disco externo funciona sin ningún problema y, al día siguiente, macOS te indica que hay que inicializarlo antes de poder utilizarlo. Si se trata de un disco nuevo, eso es exactamente lo que cabría esperar. Pero cuando aparece el mismo mensaje en un disco que ya has estado utilizando, suele ser señal de que algo no va bien. Entonces, ¿por dónde debes empezar? El primer paso es no realizar ningún cambio en el disco por el momento. Evita hacer clic en Inicializar, Borrar o cualquier otra opción que escriba nuevos datos en el disco hasta que sepas cuál es la causa del problema y hayas puesto a salvo tus archivos. El siguiente paso es leer este artículo. Te ayudaremos a comprender el problema y te guiaremos para que lo solucione de la mejor manera posible.

¿Qué significa un disco no inicializado en Mac?

Cuando macOS indica que es necesario inicializar un disco, simplemente significa que el sistema no puede acceder a él como lo haría normalmente. En lugar de montar la unidad, lo habitual es que aparezca un mensaje que diga «Este ordenador no ha podido leer el disco que has conectado», junto con la opción de inicializarlo.

Este mensaje no siempre indica que haya un problema grave. Si acabas de conectar una unidad nueva por primera vez, la inicialización forma parte del proceso de configuración. El disco necesita un mapa de particiones y un sistema de archivos compatible antes de que se pueda utilizar para almacenar datos.

La situación cambia si la unidad ya ha estado funcionando sin problemas. En ese caso, un disco no inicializado suele significar que macOS ya no puede leer correctamente el mapa de particiones o el sistema de archivos. Aunque esto impide que la unidad se monte con normalidad, es posible que tus archivos sigan intactos. El sistema operativo simplemente no puede localizarlos ni interpretarlos hasta que se solucione el problema.

¿Qué provoca que un disco quede sin inicializar en un Mac?

Si tu unidad funcionaba con normalidad antes de que apareciera este problema, suele deberse a una de las siguientes causas:

La corrupción del sistema de archivos es una de las razones más comunes. Una expulsión incorrecta, un apagado inesperado, un corte de corriente o una operación de escritura interrumpida pueden dañar el sistema de archivos, lo que impide que macOS lea la unidad correctamente.

es una de las razones más comunes. Una expulsión incorrecta, un apagado inesperado, un corte de corriente o una operación de escritura interrumpida pueden dañar el sistema de archivos, lo que impide que macOS lea la unidad correctamente. Un mapa de particiones dañado también puede hacer que el disco aparezca como no inicializado. Dado que el mapa de particiones indica a macOS cómo está organizado el almacenamiento, cualquier corrupción puede impedir que el sistema operativo reconozca la unidad o monte sus particiones.

también puede hacer que el disco aparezca como no inicializado. Dado que el mapa de particiones indica a macOS cómo está organizado el almacenamiento, cualquier corrupción puede impedir que el sistema operativo reconozca la unidad o monte sus particiones. Los sectores defectuosos pueden ser otra causa, especialmente en dispositivos de almacenamiento antiguos. Si la información crítica del sistema de archivos o de las particiones se almacena en sectores ilegibles, es posible que macOS ya no pueda acceder al disco.

pueden ser otra causa, especialmente en dispositivos de almacenamiento antiguos. Si la información crítica del sistema de archivos o de las particiones se almacena en sectores ilegibles, es posible que macOS ya no pueda acceder al disco. Los problemas de conexión suelen pasarse por alto, pero son sorprendentemente comunes. Un cable USB defectuoso, un adaptador dañado, una conexión suelta o un puerto que no funciona correctamente pueden interrumpir la comunicación entre tu Mac y la unidad, haciendo que parezca ilegible.

suelen pasarse por alto, pero son sorprendentemente comunes. Un cable USB defectuoso, un adaptador dañado, una conexión suelta o un puerto que no funciona correctamente pueden interrumpir la comunicación entre tu Mac y la unidad, haciendo que parezca ilegible. Un sistema de archivos no compatible puede producir el mismo resultado. Si la unidad se formateó utilizando un sistema de archivos que macOS no admite, es posible que el sistema operativo no pueda montarla correctamente.

puede producir el mismo resultado. Si la unidad se formateó utilizando un sistema de archivos que macOS no admite, es posible que el sistema operativo no pueda montarla correctamente. El malware o el software de gestión de discos de terceros pueden, en ocasiones, modificar o corromper la información de las particiones, lo que hace que la unidad quede inaccesible. Aunque esto es menos habitual en macOS, sigue siendo una posibilidad que vale la pena tener en cuenta.

Importante: Si observas grietas visibles, daños causados por el agua o marcas de quemaduras, o si oyes ruidos extraños como chasquidos, chirridos o zumbidos, deja de utilizar la unidad inmediatamente. Estos son signos habituales de daños físicos, y seguir utilizando el disco puede dificultar considerablemente la recuperación de los datos. Si los archivos son importantes, lo mejor es ponerse en contacto con un servicio profesional de recuperación de datos.

Cómo recuperar datos de un disco sin inicializar

Recuerda que tu prioridad principal es proteger tus datos. Antes de intentar reparar un disco duro sin inicializar, recupera todos los archivos importantes que puedas. ¿Por qué? Porque los métodos de reparación pueden borrar tus datos de forma permanente y, una vez que eso ocurra, no podrás recuperarlos, por mucho que lo intentes. Si macOS sigue reconociendo la unidad, a menudo es posible recuperar archivos tanto de un disco externo sin inicializar como de un disco interno utilizando un programa de recuperación de datos.

Sin embargo, antes de escanear la unidad, te recomendamos que crees primero una imagen de disco. Los escaneos de recuperación de datos suponen una carga adicional para el dispositivo de almacenamiento, y escanear directamente un disco dañado a veces puede empeorar la situación. Al crear una copia byte a byte de la unidad, podrás recuperar tus archivos desde la imagen en lugar de desde el disco original, lo que reduce el riesgo de sufrir daños adicionales.

Antes de empezar, abre la Utilidad de Discos y comprueba si la capacidad indicada de la unidad coincide con su tamaño real. Si es así, hay muchas posibilidades de que el software de recuperación de datos pueda escanear el disco y recuperar tus archivos.

Disk Drill es una buena opción para esta tarea. Se trata de una potente herramienta de recuperación de datos con una interfaz intuitiva y fácil de usar para principiantes, lo que hace que sea sencilla de manejar incluso si nunca antes has recuperado datos. Además, incluye varias funciones integradas, entre ellas una herramienta para crear imágenes de disco. Esto significa que puedes crear cómodamente una imagen de disco, analizarla y recuperar tus datos, todo ello desde una sola aplicación.

Crea una imagen de disco del disco no inicializado:

Descarga e instala Disk Drill en tu Mac. Una vez completada la instalación, conecta el disco no inicializado al ordenador. Selecciona Respaldo byte a byte en la barra lateral, en la sección Herramientas. Elige el disco no inicializado de la lista de dispositivos disponibles.

Haz clic en Crear respaldo. Elige un nombre para la imagen de disco y selecciona dónde quieres guardarla. Puedes guardarla en tu Mac o en otra unidad externa, siempre y cuando el destino tenga más espacio libre que la capacidad total de la unidad de la que estás haciendo la copia de seguridad.

Haz clic en Guardar y espera a que finalice el proceso de creación de la imagen de disco. Una vez finalizado el proceso, puedes extraer la unidad original de forma segura.

Recuperar datos de la imagen de disco:

Ve a la sección Dispositivos de almacenaje. Haz clic en Adjuntar imagen de disco, busca la imagen de disco que has creado anteriormente y ábrela. La imagen aparecerá en la lista de dispositivos de almacenamiento disponibles.

Selecciona la imagen de disco montada y haz clic en Búsqueda de datos perdidos.

Si se te pide que elijas un método de escaneo, selecciona Escaneo Universal. La opción Recuperación Avanzada de Cámara está pensada para vídeos fragmentados procedentes de cámaras y drones, por lo que en este caso puedes ignorarla. Espera a que finalice el análisis y, a continuación, haz clic en Revisar objetos para consultar los resultados.

Utiliza la función Vista previa para comprobar que tus fotos se pueden recuperar antes de restaurarlas. También puedes utilizar filtros para acotar los resultados o buscar formatos de archivo específicos. Una vez que hayas encontrado los archivos que deseas restaurar, selecciónalos y haz clic en Recuperar.

Elige una ubicación segura para la recuperación y haz clic en Siguiente para completar el proceso de recuperación.

Cómo solucionar el problema de un disco no inicializado en un Mac

Una vez que hayas recuperado tus archivos importantes, puedes empezar a solucionar el problema del propio disco. Te recomendamos que pruebes los siguientes métodos en este orden, ya que muchos problemas relacionados con discos sin inicializar pueden resolverse sin necesidad de borrar ni inicializar el disco.

Método 1. Comprueba la conexión de la unidad

Antes de intentar cualquier reparación, asegúrate de que el problema no se deba a la propia conexión. Un cable USB defectuoso, un adaptador dañado, una conexión suelta o un puerto USB o Thunderbolt que no funcione correctamente pueden impedir que macOS se comunique con la unidad de forma adecuada, lo que hace que parezca que no está inicializada.

Prueba lo siguiente:

Desconecta y vuelve a conectar la unidad.

Conéctala a otro puerto USB o Thunderbolt.

Sustituye el cable o el adaptador si tienes uno de repuesto.

Prueba la unidad en otro Mac, si es posible.

Si la unidad funciona con normalidad en otro ordenador, es probable que el problema esté relacionado con tu Mac o con su conexión, más que con la propia unidad. Sustituye cualquier cable o adaptador defectuoso, utiliza otro puerto USB o Thunderbolt si está disponible y reinicia tu Mac. Si tu Mac sigue sin detectar las unidades externas, llévalo a revisar o a reparar.

Método 2. Reinicia tu Mac

A veces, el problema no tiene nada que ver con la unidad. Algunos fallos temporales de macOS pueden impedir que los dispositivos de almacenamiento se monten correctamente. Al reiniciar tu Mac, se vuelven a cargar los servicios del sistema y los controladores de almacenamiento necesarios, lo que puede ser suficiente para restablecer el acceso al disco.

Para reiniciar tu Mac:

Haz clic en el menú de Apple. Selecciona Reiniciar.

Una vez que se haya iniciado tu Mac, vuelve a conectar la unidad y comprueba si se monta correctamente.

Método 3. Ejecutar Primera Ayuda

Si la unidad sigue apareciendo como no inicializada, el siguiente paso es ejecutar Primera Ayuda. Esta función integrada en la Utilidad de Discos comprueba si la unidad presenta errores en el sistema de archivos u otros problemas menores que puedan impedir que macOS la monte. Si el daño no es grave, Primera Ayuda suele poder reparar el disco sin afectar a tus datos.

Para ejecutar Primera Ayuda:

Abre Utilidad de Discos. Puedes encontrarla en Finder > Aplicaciones > Utilidades > Utilidad de Discos, o hacer clic en el icono de Spotlight en la barra de menús (o pulsar Comando + Espacio) y buscar Utilidad de Discos. Haz clic en Visualización > Mostrar todos los dispositivos.

Selecciona la unidad afectada en la barra lateral. Haz clic en Primera Ayuda. Haz clic en Ejecutar y espera a que finalice el proceso de reparación.

Si Primera Ayuda indica que la reparación se ha realizado correctamente, vuelve a conectar la unidad y comprueba si macOS puede acceder a ella con normalidad.

Método 4. Reparar el sistema de archivos con FSCK

Si Primera Ayuda no ha podido solucionar el problema, puedes probar con FSCK (File System Consistency Check). Esta utilidad integrada de línea de comandos realiza una comprobación más exhaustiva del sistema de archivos y, en ocasiones, puede reparar problemas que la Utilidad de Discos no es capaz de solucionar.

Para ejecutar FSCK:

Abre Terminal. Puedes abrirla desde Finder > Aplicaciones > Utilidades > Terminal, o bien utilizar Spotlight desde la barra de menú (o pulsar Comando + Espacio) y buscar Terminal. Ejecuta el siguiente comando para mostrar todos los discos conectados: diskutil list

Busca tu unidad en la lista y anota su IDENTIFIER. Desmonta la unidad ejecutando: diskutil unmountDisk /dev/diskX (sustituye diskX por el identificador de tu unidad) Si la unidad utiliza APFS, ejecuta: sudo fsck_apfs -y /dev/diskX (sustituye diskX por el identificador correcto) Si utiliza HFS+, ejecuta: sudo fsck_hfs -y /dev/diskX (sustituye diskX por el identificador correcto) Introduce tu contraseña de administrador si se te solicita y espera a que finalice el análisis.

Una vez completada la reparación, vuelve a conectar la unidad o reinicia tu Mac y comprueba si el disco se monta correctamente.

Cómo inicializar un disco en Mac

Si ninguno de los métodos anteriores ha funcionado, aún queda más de una solución para un disco sin inicializar. En este punto, es probable que el sistema de archivos o el mapa de particiones estén demasiado dañados para poder repararlos, por lo que la única opción que queda es inicializar la unidad. Al inicializar un disco se crean un nuevo mapa de particiones y un nuevo sistema de archivos, lo que permite que macOS vuelva a reconocer y utilizar la unidad.

Importante: Al inicializar el disco se borran el mapa de particiones y el sistema de archivos existentes. Asegúrate de haber recuperado todos los archivos importantes antes de continuar.

Abre la Utilidad de Discos. La encontrarás en Finder > Aplicaciones > Utilidades > Utilidad de Discos, o bien haz clic en el icono de Spotlight de la barra de menús (o pulsa Comando + Espacio) y busca Utilidad de Discos. Haz clic en Visualización > Mostrar todos los dispositivos. En la barra lateral, selecciona tu unidad. Haz clic en Borrar en la parte superior de la ventana.

Introduce un nombre para la unidad. Elige el sistema de archivos y el esquema adecuados. Haz clic en Borrar y espera a que finalice el proceso.

Una vez completada la inicialización, la unidad debería montarse con normalidad y estar lista para volver a utilizarse. Si la Utilidad de Discos no puede inicializar el disco o el proceso falla repetidamente, es posible que la unidad haya sufrido un fallo de hardware. En ese caso, sustituir la unidad suele ser la única solución fiable a largo plazo.

Conclusión

Si una unidad que antes funcionaba sin problemas aparece de repente como sin inicializar, suele significar que ha surgido algún problema con su sistema de archivos, el mapa de particiones, la conexión o la propia unidad. Sea cual sea la causa, tu prioridad siempre debe ser recuperar los datos antes de intentar cualquier reparación.

Si la unidad muestra signos de daños físicos, no intentes arreglarla tú mismo. En su lugar, deja de usarla inmediatamente y ponte en contacto con un servicio profesional de recuperación de datos si los archivos son importantes.

Una vez que tus datos estén a salvo, empieza por las soluciones menos invasivas, como comprobar la conexión, ejecutar Primera Ayuda o utilizar FSCK. Solo inicialices el disco si ninguno de estos métodos resuelve el problema. Y si la unidad sigue desconectándose, deja de funcionar correctamente o aparece repetidamente como no inicializada, lo mejor suele ser sustituirla.

Para reducir las posibilidades de que vuelva a aparecer este error, expulsa siempre las unidades externas correctamente, realiza copias de seguridad periódicas con Time Machine, comprueba el estado de tu unidad de vez en cuando y protégela de daños físicos. Estos sencillos hábitos pueden ayudar a prevenir muchos problemas relacionados con el disco en el futuro.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi Mac indica que hay que inicializar un disco?

Esto suele ocurrir porque macOS ya no puede leer el sistema de archivos o el mapa de particiones de la unidad. Entre las causas más comunes se encuentran la corrupción del sistema de archivos, una unidad expulsada de forma incorrecta, sectores defectuosos, problemas de conexión, un sistema de archivos no compatible o un fallo de hardware.

¿La inicialización de un disco borra todos los datos?

Sí. Al inicializar un disco se crea un nuevo mapa de particiones y un nuevo sistema de archivos, lo que impide el acceso a los datos existentes. Por eso, siempre que sea posible, debes recuperar tus archivos importantes antes de inicializar la unidad.

¿Puedo recuperar datos de un disco no inicializado en un Mac?

Sí. Si macOS sigue detectando la unidad y esta no ha sufrido daños físicos graves, el software de recuperación de datos suele poder recuperar tus archivos antes de que intentes realizar ninguna reparación. Para tener más posibilidades de éxito, crea primero una imagen de disco y recupera tus datos a partir de ella, en lugar de escanear directamente la unidad original. Esto ayuda a reducir la carga adicional sobre el disco y minimiza el riesgo de daños mayores.