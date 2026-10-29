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El nuevo MacBook Pro ofrece hasta 16 TB de almacenamiento

29 octubre, 20261 Minutos de lectura

Los nuevos modelos de MacBook Pro con pantalla táctil de Apple ofrecen hasta 16 TB de almacenamiento interno, duplicando el máximo de 8 TB de la generación anterior. La capacidad extra tiene un costo sustancial. Actualizar la configuración M5 Pro de su SSD estándar de 1 TB a 16 TB cuesta 10.000 €. Si pasas de las 2TB del MacBook Pro con M5 Max a las 16 TB el incremento es de 7.700€.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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