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El nuevo MacBook Pro tiene Dynamic Island

29 octubre, 20261 Minutos de lectura

Apple ha presentado su primera Mac con Dynamic Island en sus nuevos modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, reuniendo Live Activities, Spotlight y Siri AI en un área interactiva de la pantalla.

La Dynamic Island se lanzó por primera vez en el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max en septiembre de 2022. Reemplazó la «muesca»joroba» con un recorte de cámara TrueDepth más pequeño rodeado de software que se expande y cambia de forma para mostrar alertas, actividades en vivo en curso y controles.

La versión para Mac lleva la idea de mantener las actividades en curso visibles y accesibles mientras los usuarios trabajan en otras aplicaciones. Apple dice que los usuarios pueden hacer cosas como responder a una llamada telefónica, controlar la reproducción de música y aceptar una solicitud de AirDrop a través de la interfaz. La Isla Dinámica también sirve como ubicación para Spotlight y Siri AI.

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Alf

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