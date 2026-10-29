El nuevo MacBook Pro tiene un sistema de audio renovado

Los nuevos modelos de MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas de Apple cuentan con un sistema de sonido mejorado de seis altavoces, con woofers y tweeters rediseñados, junto con un ajuste de audio dedicado para su uso con la tapa cerrada.

Apple dice que el nuevo diseño de woofer ofrece un 50 % más de graves, mientras que los tweeters rediseñados mejoran la claridad al dar forma a la forma en que se dispersa el sonido. El sistema sigue siendo compatible con el audio espacial con Dolby Atmos.

Por primera vez, Apple también ha añadido una sintonización de audio dedicada para el uso con la tapa cerrada. La compañía dice que esto mejora la calidad del sonido cuando el MacBook Pro está conectado a una pantalla externa, lo que permite a los usuarios seguir usando sus altavoces integrados en una configuración de escritorio.