Acrobat lleva los potentes flujos de trabajo con PDF a WhatsApp

Adobe y WhatsApp incorporan las funciones de PDF de Acrobat directamente a WhatsApp Web y Windows, para que puedas abrir, revisar y gestionar tus documentos directamente en el chat sin necesidad de descargar archivos ni cambiar de herramienta.

Muchos de los tres mil millones de usuarios de WhatsApp ya utilizan la plataforma para compartir archivos y avanzar en sus tareas. Adobe Acrobat lleva mucho tiempo ofreciendo visualización fiable de PDF, colaboración y productividad impulsada por IA allí donde las personas trabajan con documentos. La integración de Acrobat en WhatsApp amplía ese valor para que puedas mantener tu flujo de trabajo, tanto si estás revisando una factura o un contrato como si estás consultando un diseño o confirmando detalles.

“Acrobat está diseñado para impulsar los flujos de trabajo con documentos allí donde tengan lugar”, afirma Abhigyan Modi, vicepresidente sénior de la división de Creatividad y Productividad. “Llevar las funcionalidades de PDF a WhatsApp Web y Windows amplía esa visión a una de las plataformas de comunicación más importantes del mundo”.

Ya disponible en todo el mundo

Las experiencias PDF impulsadas por Acrobat ya están disponibles en todo el mundo en WhatsApp Web y Windows, e incluyen:

Vistas previas de PDF impulsadas por Acrobat que se abren directamente en tu conversación

Visualización de PDF a pantalla completa en el chat, incluso para archivos protegidos con contraseña

Herramientas de anotación para resaltar, tachar texto y mucho más

Acceso a herramientas avanzadas de Acrobat para que puedas editar y devolver el PDF revisado directamente al chat

Abre archivos PDF al instante sin salir del chat

Ahora, cuando alguien comparta un PDF en WhatsApp Web o Windows, podrás abrirlo al instante en la conversación. Desplázate, amplía la imagen y lee el documento completo sin necesidad de descargar el archivo ni cambiar de aplicación. Los archivos protegidos con contraseña permanecen seguros, lo que garantiza que solo los destinatarios autorizados puedan acceder a ellos.

Con Acrobat impulsando la experiencia, tus documentos se muestran exactamente como deben, conservando su diseño y formato. Los documentos compartidos en tus chats permanecen cifrados de extremo a extremo, al igual que el resto de los mensajes personales, lo que significa que solo pueden leerlos quienes participan en el chat.

Realiza anotaciones rápidas directamente en el chat

Una vez que hayas revisado el documento, puedes añadir rápidamente tu feedback directamente en el chat con herramientas de PDF que te permiten dibujar, resaltar, subrayar y tachar texto. Marca con un círculo una cláusula que quieras que alguien revise, tacha una línea obsoleta o subraya los detalles más importantes. Puedes realizar tus anotaciones sin salir de WhatsApp, para no interrumpir la conversación.

Edita, comparte y accede a más posibilidades con Acrobat

Para necesidades más avanzadas, haz clic en “Editar en Acrobat” para acceder a herramientas adicionales de Acrobat que te permiten editar, organizar, firmar, aplicar protección con contraseña y mucho más. Con el Asistente de IA de Acrobat, también puedes resumir documentos, hacer preguntas y extraer información clave en cuestión de segundos. Las capacidades avanzadas de edición y del Asistente de IA están disponibles con una suscripción a Acrobat. Cuando hayas terminado, solo tienes que compartir el archivo actualizado de nuevo en la misma conversación de WhatsApp, para que todo el mundo esté al corriente de la última versión.

Esto agiliza los flujos de trabajo diarios. Tanto si estás consultando un catálogo y confirmando tus selecciones, enviando una factura, revisando las condiciones de un contrato, señalando cambios o compartiendo modificaciones, todo ocurre en un mismo hilo de conversación sin interrumpir tu flujo de trabajo. Desde la primera apertura hasta la versión final, todo permanece conectado.